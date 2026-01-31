Rematan el HONOR Magic 7 Lite Bundle con cámara de 108MP, audífonos incluidos y alta resistencia a caídas
Ideal para usuarios que buscan potencia y estilo, este equipo destaca por su pantalla AMOLED vibrante y amplio almacenamiento. La oferta ya está disponible en línea y tiendas Liverpool.
Aprovecha los últimos días de la Gran Barata. Liverpool anunció una importante rebaja en el Honor Magic 7 Lite Bundle, un smartphone que destaca por su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas y una amplia capacidad de almacenamiento de 512 GB, disponible para la red AT&T.
HONOR Magic 7 Lite Bundle precio
El smartphone, disponible en colores cian y morado, pasa de un precio original de $9,999 a solo $7,199, lo que representa un descuento de más de 28%. Además, los clientes pueden adquirirlo en hasta 20 meses sin intereses pagando cuotas de $449.95 mensuales.
El paquete incluye audífonos de diadema sin costo adicional, convirtiéndolo en una opción aún más atractiva dentro de la gama media-alta del mercado.
HONOR Magic 7 Lite características
El HONOR Magic 7 Lite Bundle es un smartphone de gama media lanzado a principios de 2025, destacado por su enorme batería de 6,600 mAh, pantalla AMOLED de 6.78" a 120Hz con brillo de hasta 4,000 nits y alta resistencia a caídas.
- Batería: 6,600 mAh (con carga rápida HONOR SuperCharge de 66W).
- Pantalla: 6.78 pulgadas AMOLED, resolución 1.5K (\(2700\times 1224\) píxeles), 120Hz.
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.
- Memoria RAM: 8 GB (con tecnología Turbo RAM).
- Almacenamiento: 256 GB o 512 GB.
- Cámaras traseras: Principal de 108 MP (OIS, f/1.75) + Ultra gran angular/macro de 5 MP (f/2.2).
- Cámara frontal: 16 MP (f/2.45).
- Sistema operativo: Android 14 con MagicOS 8.0.
- Resistencia: Alta resistencia a caídas y salpicaduras (IP65M).
- Extras: Sonido estéreo, conectividad 5G, diseño delgado (7.98mm).
