Liverpool remata el Honor 200 de 256GB, cámara de 50MP y con audífonos bluetooth incluidos

Liverpool anunció un remate especial del Honor 200 OLED, un smartphone con pantalla OLED de 6.67 pulgadas y 256GB de almacenamiento, que ahora se ofrece con un descuento significativo y audífonos Bluetooth incluidos.

Aprovecha la temporada de descuentos y renueva tu celular. Esta promoción forma parte de las ofertas vigentes de Liverpool en tecnología móvil y está disponible a través de su tienda en línea.

Honor 200 características

La serie Honor 200 (incluyendo los modelos Honor 200 y Honor 200 Pro) es una línea de smartphones lanzada en 2024 que destaca por sus potentes cámaras de retrato con IA, rendimiento sólido con procesadores Snapdragon (Snapdragon 7 Gen 3 para el 200 y Snapdragon 8s Gen 3 para el Pro), pantallas AMOLED de alta calidad con brillo impresionante (hasta 4000 nits pico en el Pro), baterías de larga duración (5200 mAh) con carga rápida de 100W, y el sistema operativo MagicOS 8.0 basado en Android 14, ofreciendo una experiencia fotográfica y de uso diario de gama alta.



Cámaras: Cámaras principales de 50MP, con una telefoto de 50MP y gran angular de 12MP (en el 200), enfocadas en retratos estilo DSLR con IA. El Pro tiene un sensor principal más grande y mejor telefoto.

Procesador: Snapdragon 7 Gen 3 (Honor 200) para buen rendimiento, y Snapdragon 8s Gen 3 (Honor 200 Pro) para desempeño de gama alta.

Pantalla: AMOLED de 6.7/6.78 pulgadas, 120Hz, con alta calidad de imagen y brillo.

Batería: 5200 mAh con carga rápida de 100W (carga inalámbrica de 66W en el Pro).

Software: MagicOS 8.0 (basado en Android 14) con funciones de IA y control remoto IR.

Honor 200 precio

El equipo, que originalmente tenía un precio de $9,999, puede adquirirse por $7,999, lo que representa un ahorro directo para los consumidores. Además, la tienda departamental ofrece la opción de hasta 6 meses sin intereses, con pagos aproximados de $1,333.17 mensuales, facilitando su compra. Puedes comprar el equipo aquí .

