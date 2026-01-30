Rematan Motorola Edge 50 Ultra 5G de 256GB, cámaras de 50MP con zoom de alto alcance y a meses sin intereses
El Motorola Moto Edge 50 Ultra es una opción atractiva para usuarios que buscan potencia, almacenamiento amplio y tecnología de última generación.
Liverpool está liquidando uno de los smartphones premium más potentes del mercado: el Motorola Moto Edge 50 Ultra con 512GB de almacenamiento.
El Motorola Moto Edge 50 Ultra destaca por su pantalla pOLED de 6.6 pulgadas, diseño sofisticado y alto rendimiento, posicionándose como una opción atractiva para usuarios que buscan potencia, almacenamiento amplio y tecnología de última generación. Checa los detalles.
Motorola Edge 50 Ultra precio
Este dispositivo, equipado con pantalla pOLED de 6.6 pulgadas, cámara de alta resolución y procesador Snapdragon de última generación, pasa de un precio original de $19,999 a solo $13,599. ¡Eso es un ahorro de más de $6,400!
Además del descuento directo, Liverpool ofrece la posibilidad de adquirir el equipo a hasta 24 meses sin intereses, con pagos mensuales aproximados de $708.29 pesos, facilitando el acceso a este celular de gama alta.
Puedes conseguir la promoción aquí . Está sujeta a disponibilidad, por lo que se recomienda a los interesados aprovechar la oferta antes de que finalice.
Motorola Edge 50 Ultra características
El Motorola Edge 50 Ultra es un gama alta de 2024 destacado por su procesador Snapdragon 8s Gen 3, hasta 16GB de RAM, 1TB de almacenamiento y carga ultrarrápida de 125W. Cuenta con una pantalla pOLED de 6.6 pulgadas a 144Hz, cámaras de 50MP con zoom de alto alcance y certificación IP68, ofreciendo un diseño premium con opciones de materiales exclusivos.
- Rendimiento: Procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, con 12GB o 16GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento de 512GB o 1TB.
- Pantalla: 6.7 pulgadas pOLED, resolución 1.5K, tasa de refresco de 144Hz y brillo máximo de 2,500 nits.
- Cámaras: Trasera: Principal de 50 MP (OIS), Telefoto de 50 MP (3x óptico, hasta 100x digital) y Ultra gran angular de 50 MP (con modo macro). Frontal: 50 MP.
- Batería y carga: 4,500 mAh o 5,200 mAh (según región/variante) con carga rápida de 125W por cable y 50W inalámbrica.
- Diseño y resistencia: Certificación IP68 (resistencia al agua y polvo), con opciones de acabado en cuero vegano o madera.
- Software: Android 14 y compatibilidad con Smart Connect para ecosistema.
