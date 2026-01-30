5 tendencias más fuertes en uñas para enero y febrero 2026

Con el invierno en pleno apogeo y San Valentín a la vista, las manicuras se reinventan para combinar elegancia, textura y toques románticos. La Inteligencia Artificial (IA) de Google, Gemini, reveló las cinco tendencias en uñas más fuertes para enero y febrero 2026 perfectas para elevar tus looks cotidianos o especiales.

Estas tendencias fusionan lo clásico con lo innovador. Recuerda que las uñas no solo complementan el look, sino que se convierten en una extensión del estilo personal, checa los detalles.

¿Cuál es la tendencia en uñas en 2026?

1. Cloud Dancer

Pantoneindicó este tono cálido y cremoso como el color de 2026, y las uñas no son la excepción. Ideal en uñas cortas con forma cuadrada o almendrada, brilla con un acabado nacarado o perlado que evoca un "invierno moderno". Es la base perfecta para transiciones suaves hacia la primavera.

2. Velvet Nails, el terciopelo magnético para días fríos

El efecto aterciopelado sigue reinando. En enero y febrero, apuesta por borgoña, café chocolate o azul marino: la profundidad de estos tonos hace que el brillo del imán resalte como nunca, ideal para combatir el gris del invierno.

3. Coquette Romántico, el guiño a San Valentín

Para febrero, el estilo coquette se impone con lazos y corazones en 3D (relieves diminutos), perlas sutiles y bases "jelly" translúcidas. El tip: elige nude o rosa pastel como fondo para que los detalles no saturen. ¡Romance minimalista garantizado!

4. Micro-Francés Metálico

Adiós a la línea blanca gruesa; hola a un trazo ultra delgado en la punta con cromados en plata, oro rosa o champagne. Elegante para la oficina, pero con un destello que roba miradas sin esfuerzo.

5. Aura Nails "Digitales"

Este degradado circular desde el centro de la uña simula un "aura". En 2026, combina lila con gris o azul cielo con blanco para un efecto suave y difuminado, que casa perfecto con suéteres y abrigos de temporada.

