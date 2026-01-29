Xaomi lanza cámara para hogar que no necesita Wi-Fi para funcionar

Xiaomi presentó la Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G Dual Camera Edition, una cámara de seguridad para exteriores que funciona sin Wi-Fi. El anuncio se realizó en China, donde la marca refuerza su ecosistema de hogar inteligente.

El dispositivo responde a un problema común en casas, la falta de red inalámbrica que se estable en jardines, garajes o zonas alejadas. Xiaomi apuesta por conectividad móvil integrada para resolverlo.

¿Por qué no necesita Wi-Fi?

La cámara integra módulos 4G LTE con SIM dual, lo que permite conectarse directamente a la red móvil. Así transmite video en tiempo real sin depender de un router.

En China incluye un plan de datos gratuito de por vida. Esto reduce costos y facilita instalaciones en espacios con cobertura celular.

Calidad de imagen y doble lente

Cuenta con dos sensores de 5 MP que graban en resolución 3K. Una lente capta el entorno completo y la otra acerca detalles clave.

Este sistema mejora la vigilancia al permitir identificar rostros o matrículas. También integra visión nocturna a color.

Funciones inteligentes con IA

La inteligencia artificial detecta personas y vehículos con mayor precisión. Esto disminuye alertas innecesarias.

Además, ofrece seguimiento automático, alarmas sonoras y comunicación bidireccional desde la app de Xiaomi.

Resistencia para exteriores

Tiene certificación IP66, por lo que soporta lluvia, polvo y clima extremo. Está diseñada para uso continuo al aire libre.

Esto amplía sus escenarios de uso en fincas, patios o accesos sin protección.

Precio y disponibilidad

En China se lanzó por 379 yuanes, unos 50 euros al cambio. En el sitio oficial de Xiaomi México (mi.com/mx) y en tiendas como Mercado Libre o Amazon México, no aparece este modelo específico en el catálogo de cámaras de seguridad exteriores, pero por la conversión podría superar los mil pesos mexicanos, destacando su relación costo-beneficio.

No hay fecha para otros mercados. Analistas prevén que su llegada global elevaría el precio final.

