Asesinan al cantante Óscar Alvarado en Durango; fue balaceado en un bar

Durante la madrugada de este jueves 29 de enero se confirmó la muerte del cantante de regional mexicano Óscar Alvarado, quien estuvo hospitalizado durante más de una semana luego de haber sido atacado a balazos en un bar en Durango.

Su familia confirmó la noticia de su muerte a través de mensajes en redes sociales, en donde publicaron mensajes de despedida. Esto luego de que el cantante estuviera en estado crítico tras haber recibido disparos en la zona del tórax.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue el ataque contra Óscar Alvarado?

Medios locales señalan que el incidente ocurrió durante la madrugada del domingo 18 de enero, cuando Alvarado se presentó en el “bar Monterrey” y después tuvo una discusión con un cliente del establecimiento.

Señalan que la persona que atacó a Óscar Alvarado se habría ido del bar par después regresar armado y dispararle al cantante sin mediar palabra. Fueron al menos tres disparos que habrían lesionado de gravedad sus órganos, provocando daños irreparables que terminaron en su muerte más de una semana después.

Testigos señalan que la misma esposa de Óscar fue quien lo llevó a un hospital, en donde ingresó de emergencia y fue reportado como delicado desde el primer momento. A su vez, las autoridades no han dado información sobre los avances en la investigación para detener a la persona que le disparó.

Familia del cantante Óscar Alvarado confirma su muerte

El hermano del cantante, ‘Mayito’ Alvarado, había compartido mensajes en redes sociales desde que se supo de la situación crítica del cantante, sin embargo, durante la madrugada del 29 de enero confirmó la noticia de su fallecimiento.

“Acaba de fallecer mi carnal, ayúdenme a rezar mucho para que encuentre la paz y su lugar al lado de mi padre Dios. D.E.P. No tengo palabras para describir lo que siento... hoy te llevas contigo un pedazo de mí”, escribió.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.