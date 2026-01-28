¡De terror! Captan en VIDEO cuando un bebé sale volando de un coche que circulaba en calles de California

Una madre de California, EUA, fue arrestada luego de que se viralizara un video en el que se veía el aterrador momento en el que su bebé de solo 19 meses de edad cae de un coche en movimiento. El pequeño estuvo muy cerca de morir atropellado por los autos que venían detrás.

Afortunadamente, el bebé se salvó de forma milagrosa, aunque las autoridades terminaron por arrestar a la mujer por posible abuso infantil. Te contamos los detalles del caso.

¡De impacto! Bebé cae de un auto en movimiento en EUA; detienen a la madre

¡De impacto! Captan el momento en el que un bebé cae de un auto que circulaba en California

El pasado 24 de enero, una madre que circulaba en una camioneta negra junto a su bebé protagonizó una escena de terror, pues en la intersección de dos avenidas muy transitadas en la localidad de Fullerton, en California, EUA, su bebé, de un poco más de un año de edad, salió volando del auto.

En el video viral se observa que, al llegar a una intersección, la camioneta da un giro y, de pronto, la puerta del pasajero delantero se abre y un niño pequeño cae al suelo en plena avenida.

De inmediato, los autos que venían detrás se detienen abruptamente, por suerte ninguno atropelló al bebé. La madre detiene la camioneta, salta del vehículo, levanta al niño, corre de regreso al asiento del conductor y se aleja.

¡De impacto! 😱 Bebé sale proyectado desde una camioneta en California, EE.UU.; la madre es investigada por presunto abuso infantil

Arrestan a la madre por sospecha de abuso infantil

Un testigo proporcionó información que ayudó a las autoridades a identificar el vehículo involucrado. De esta manera, los agentes lograron dar con la casa de la madre en la ciudad de La Habra.

La policía informó que el bebé sufrió fuertes lesiones con la caída y fue llevado de inmediato a un hospital para recibir tratamiento, pero se espera que se recupere por completo. La madre, Jacqueline Hernández, de 35 años, fue arrestada por posible abuso infantil.

Según la ley de California, los niños menores de 2 años deben viajar en un asiento infantil en el asiento de atrás hasta los 8 años.

