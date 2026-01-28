¡Va por el octavo! Marc Anthony anuncia que será papá otra vez; ellos son todos sus hijos

Marc Anthony celebró tres años de matrimonio con la modelo, empresaria y ex reina de belleza, Nadia Ferreira. Y como un regalo para todos sus fans, la pareja compartió la gran noticia de que se convertirán en padres. Este será el octavo hijo del cantante. Pero, ¿quiénes son todos los hijos del cantante? Te contamos cómo se llaman y quiénes son sus madres.

¿Cómo se llaman los hijos de Marc Anthony?

A través de sus redes sociales, el cantante de 57 años, compartió una tierna fotografía en la que se observa el baby bump de Nadia Ferreira junto con la pequeña manita de Marquito, su primer hijo con la modelo. “Marquito is going to be a big brother”, se lee en la publicación.

El futuro bebe sería el segundo hijo de la pareja, pero el octavo hijo del famoso conocido como El Rey de la Salsa. Te contamos quiénes son todos sus hijos.

Ariana

La primogénita de Marc Anthony es una hermosa joven llamada Ariana, de 32 años de edad. Ella es producto del romance del famoso con Debbie Rosado, una exagente de la policía de Nueva York. Ariana vive alejada de los reflectores, no cuenta con redes sociales y muy pocas veces se le ha visto junto a su padre.

Alex Chase

Se trata del hijo adoptivo del cantante, Alex es hijo de la exagente Debbie Rosado con una relación anterior. No obstante, Marc Anthony siempre lo ha tratado como hijo suyo e incluso ha sido visto en público más veces con Alex que con Ariana.

Cristian y Ryan

Cristian y Ryan son producto del primer matrimonio de Marc Anthony con Dayana Torres, con quien estuvo casado de 2000 a 2004. Cristian estudió Diseño Gráfico e Ilustración en Parsons School of Design. Mientras que Ryan Adrian ha mostrado interés por incursionar en la música.

Los mellizos Emme y Max

Un año después de su divorcio con Dayana Torres, Marc Anthony llegó al altar nuevamente, esta vez, con la Diva del Bronx, Jennifer Lopez , con quienporcreó a sus mellizos Emme Maribel y Maximilian David, que cumplirán 18 años el próximo 22 de febrero.

Marquito

El pequeño Marquito es hijo de la modelo Nadia Ferreira. El pequeño nació el pasado 12 de junio de 2023 y, desde entonces, se ha convertido en la adoración de sus padres y hermanos. No obstante, muy pronto Marquito se convertirá en el hermano mayor. ¿Los conocías a todos?

