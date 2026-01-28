¡Ahorra 2,000 pesos! Chedraui remata celular Moto Edge 60 Fusión 256 GB con ultra resistencia militar

Si estás buscando un smartphone resistente, potente y a precio accesible, esta información te interesa. Chedraui lanzó una de las mejores ofertas en el celular del momento al rematar el Moto Edge 60 Fusion de 256 GB por solo 2,000 pesos, una rebaja que ha llamado la atención de quienes quieren renovar su equipo sin gastar de más.

En adn Noticias, te explicamos por qué esta oferta del celular Moto Edge 60 Fusion se ha vuelto tendencia y qué debes considerar antes de comprarlo.

Características del celular Moto Edge 60 Fusion

El celular Moto Edge 60 Fusion destaca por combinar diseño premium con resistencia extrema, ideal para el uso diario y accidentes comunes. Entre sus principales especificaciones se encuentran:

Almacenamiento de 256 GB, suficiente para fotos, videos y apps sin preocuparte por el espacio.

Pantalla OLED curva de 6.7 pulgadas, con colores intensos y buena visibilidad incluso en exteriores.

Procesador de gama media-alta, diseñado para multitarea fluida y consumo eficiente de batería.

Certificación de resistencia de grado militar, que lo protege contra golpes, caídas y condiciones adversas.

Batería de larga duración con carga rápida, pensada para aguantar toda la jornada.

De acuerdo con las especificaciones del fabricante, este modelo fue diseñado para quienes buscan durabilidad sin sacrificar rendimiento, algo poco común en equipos de este rango de precio.

El mejor precio del celular Moto Edge 60 Fusion

Lo que ha puesto esta oferta en el radar de Google Discover y redes sociales es su precio. Actualmente, Chedraui remata el smartphone Moto Edge 60 Fusion 256 GB con aproximadamente 2,000 pesos de descuento, pues de un precio inicial de $8,999 pesos puedes adquirirlo por tiempo limitado por solo $6,999 pesos, una cifra muy por debajo de su costo habitual en el mercado.

Este tipo de oferta de celulares en Chedraui suele estar disponible por tiempo limitado o hasta agotar existencias, por lo que especialistas recomiendan verificar disponibilidad en tienda en línea y física. Además, el equipo es compatible con redes nacionales, lo que facilita su uso inmediato con distintas compañías.

