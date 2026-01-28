iPhone permite enviar mensajes sin Internet, señal, ni batería cuando todo lo demás falla

La tecnología de mensajes sin Internet en iPhone marca un cambio relevante en la conectividad móvil. Desde 2025, Apple activó en México el envío de textos vía satélite, una función pensada para situaciones donde no existe Wi-Fi ni señal celular.

Integrada directamente en el sistema, esta herramienta funciona en iPhone 14, 15 y 16 con iOS 18 o superior, y busca garantizar comunicación básica en escenarios críticos.

Gracias a la tecnología de mensajes vía satélite en iPhone, eso ya es posible mandar un texto importante aunque estés en medio de la nada, sin Wi-Fi ni cobertura móvil.

¿Para qué sirve realmente esta función?

Según soporte de Apple, permite enviar textos cortos cuando no hay cobertura tradicional:



Avisar que llegaste bien

Pedir ayuda en emergencias

Mantener contacto mínimo en zonas remotas

No sustituye el uso diario de mensajería, pero sí ofrece respaldo vital.

¿En qué modelos y versiones funciona?

Apple habilitó esta función en dispositivos recientes:



iPhone 14, 15 y 16

iOS 18 o superior

Operativa en México desde 2025 con red satelital Globalstar.

¿Cómo activarla y usarla paso a paso?

No necesitas configuraciones complicadas; el iPhone lo hace casi todo solo.



Prepárate con anticipación (recomendado si planeas ir a zona sin señal):

Activa iMessage en Ajustes > Mensajes (para enviar mensajes azules encriptados)

Prueba la demostración: ve a Ajustes > Mensajes > Demostración de conexión satelital. Te guía como si fuera real, sin gastar nada

Configura contactos de emergencia en la app Salud para que puedan recibir tu ubicación o mensajes tuyos automáticamente Cuando pierdas señal:

Abre la app Mensajes

El iPhone detecta la falta de cobertura y te ofrece "Mensajes vía satélite"

Sigue las instrucciones en pantalla: apunta el teléfono al cielo (puede usar Dynamic Island en modelos recientes para indicar dirección y fuerza de señal)

Escribe tu texto (solo texto plano, emojis o Tapbacks) y envíalo

y envíalo En cielo despejado tarda unos 30 segundos; con obstáculos (árboles, montañas) puede demorar más o requerir que te muevas

Limitaciones que debes conocer

Solo se puede enviar texto

No funciona con fotos ni grupos

Requiere vista despejada al cielo

Privacidad y seguridad en iMessages

Apple mantiene cifrado de extremo a extremo en iMessage. La ubicación solo se comparte si el usuario lo autoriza.

