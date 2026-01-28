Duro golpe para Bruce Willis: Nuevo padecimiento ya no le permite reconocer que está enfermo

Bruce Willis tiene un nuevo padecimiento que le estaría impidiendo reconocer cuál es su verdadero estado de salud. La esposa del famoso reveló que el actor de Hollywood no es consciente de que padece demencia. Te contamos los detalles acerca de su nueva enfermedad.

¿Cuándo le dio demencia a Bruce Willis?

La familia de Bruce Willis anunció en febrero de 2023 que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD), tras un diagnóstico inicial de afasia en marzo de 2022, que fue el motivo por el que el famoso, de 70 años, anunció su retiro del mundo del espectáculo.

En un principio, el actor presentó problemas de lenguaje que han progresado hacia un deterioro cognitivo más específico y avanzado.

¿Cuál es el estado actual de salud de Bruce Willis?

Desde el diagnóstico de 2023, la enfermedad de Bruce Willis ha continuado progresando, limitando sus habilidades motoras y de comunicación, aunque se mantiene estable dentro de su condición.

El diagnóstico de DFT es una forma de demencia menos común que el Alzheimer, que suele afectar a personas más jóvenes, incluyendo los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

No obstante, en una entrevista reciente, Emma Heming Willis, esposa del actor, reveló que fue diagnosticado con anosognosia, un padecimiento neurológico que le impide reconocer o comprender su propio diagnóstico de DFT.

“Bruce no es consciente de que tiene demencia”, reveló Emma, dejando claro que no se trata de una negación voluntaria.

¿Qué es la anosognosia?

Aunque el término no es una definición directa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un concepto clínico reconocido mundialmente dentro de la neurología , la neuropsicología y la psiquiatría.

Se refiere a una falta de conciencia, conocimiento o reconocimiento de la propia enfermedad o déficit funcional. Se trata de un daño orgánico en el cerebro, generalmente en el hemisferio derecho o lóbulos frontales, que impide el procesamiento correcto de la información sobre su estado de salud.

