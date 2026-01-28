¡Se acabó el misterio! Famoso reveló por error la razón por la que Adela Noriega se retiró de la televisión

Adela Noriega fue una de las protagonistas de telenovelas más queridas por el público mexicano, por lo que el misterio de su repentino retiro de las telenovelas causó preocupación entre sus fans que aún se preguntan cuál fueel verdadero motivo de su desaparición.

Hoy, el misterio pudo haber terminado, luego de que por accidente, un famoso y compañero de escena de la exactriz reveló la verdadera razón por la que Adela Noriega dejó el mundo del espectáculo. Te contamos los detalles.

¿Qué pasó con Adela Noriega?

En una reciente entrevista, el primer actor Alejandro Tommasi, quien trabajó en exitosas producciones de televisión con Adela Noriega , pudo haber revelado por error cuál fue el motivo por el que la famosa se retiró de la televisión.

Al parecer, el motivo fueron sus hijos, pues la famosa habría optado por tener una vida mucho más tranquila y discreta.

“De repente se ausenta, por sus hijos, se tuvo que ir, pero pienso que está tranquila, que hizo lo que tenía que hacer. Es muy válido, dejó una imagen muy bella”, reveló Tommasi.

¿Qué se sabe de Adela Noriega en la actualidad?

Hace unos meses trascendió un rumor que aseguraba que la actriz había fallecido tras un larga lucha contra el cáncer, aunque después esa información fue desmentida.

Recientemente, trascendió también que un famoso productor de televisión tenía la intención de traer de regreso a Adela Noriega a las telenovelas, tras 20 años de retiro. No obstante, la actriz, de 56 años, no ha manifestado tener intención de regresar al mundo del espectáculo.

La última vez que la actriz trabajó en una telenovela fue en 2008 y, desde entonces, la famosa cortó toda comunicación con su público.

