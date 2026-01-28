Con 20% de descuento, rematan el iPhone 16 con carga rápida

El iPhone 16e aparece entre las ofertas destacadas de Liverpool con un descuento que ronda el 20%, lo que deja su precio por debajo de los 13 mil pesos en pago de contado. Se trata de una de las versiones más recientes de Apple, pensada para quienes buscan rendimiento fluido, buena cámara y compatibilidad con las últimas funciones de iOS sin irse al modelo más caro de la gama.

Características del iPhone 16e

Este iPhone incorpora el chip A18, diseñado para ofrecer mayor velocidad en tareas cotidianas, juegos y aplicaciones exigentes, además de una mejor gestión de energía. La experiencia se completa con una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, que destaca por su nitidez y brillo tanto en interiores como en exteriores.

Entre sus características principales se encuentran:

Procesador A18 con alto rendimiento

Pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas

Sistema operativo iOS 18

Desbloqueo mediante reconocimiento facial

Conectividad Bluetooth y Wi-Fi

Carga rápida y conectividad eSIM

Uno de los puntos más valorados del iPhone 16e es la carga rápida, capaz de alcanzar hasta el 50% de batería en aproximadamente 30 minutos utilizando un adaptador de 20 W o superior, que se vende por separado. Además, el equipo es compatible con doble línea gracias al uso de Nano SIM y eSIM, una opción práctica para quienes combinan trabajo y uso personal en un solo dispositivo.

También cuenta con resistencia al agua, NFC para pagos móviles y dos altavoces integrados que mejoran la experiencia multimedia.

iPhone 16e|Liverpool

Cámara de 48 MP y oferta vigente en Liverpool

El iPhone 16e incluye una cámara trasera de 48 megapíxeles y una cámara frontal de 12 MP, pensadas para capturar imágenes con buen nivel de detalle y grabar video con estabilidad.

Actualmente, Liverpool ofrece este modelo con:

Precio rebajado por tiempo limitado

Envío gratis a todo el país

Hasta 13 meses sin intereses con tarjetas participantes

La promoción aplica hasta agotar existencias, por lo que el descuento puede desaparecer en cualquier momento.