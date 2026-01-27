Walmart ‘regala’ celular Samsung Galaxy A35 con cámara de 50 MP y mil pesos de rebaja

Si estás buscando un celular en oferta en enero, esta promoción ya está dando de qué hablar. Walmart lanzó una oferta del Samsung Galaxy A35, un smartphone de gama media que destaca por su cámara de 50 megapíxeles y conectividad 5G, con mil pesos de descuento sobre su precio habitual. Aquí te explicamos qué incluye la promoción, cuáles son sus características y cuánto cuesta actualmente, para que decidas si vale la pena aprovecharla.

Esta oferta Walmart del Samsung Galaxy A35 llega en un momento clave para quienes buscan celulares baratos, funcionales y con buenas prestaciones, sin dar el salto a modelos de gama alta.

Características del celular Samsung Galaxy A35

El Samsung Galaxy A35 es uno de los modelos más recientes de la marca y está diseñado para quienes priorizan fotografía, rendimiento estable y conectividad moderna. Entre sus principales especificaciones destacan:

Cámara principal de 50 MP, ideal para fotos nítidas y video en alta resolución

Conectividad 5G, que permite mayor velocidad de navegación

Almacenamiento interno de 128 GB, suficiente para apps, fotos y videos

Pantalla amplia y fluida, pensada para consumo de contenido

Batería de larga duración, para uso diario sin preocupaciones

De acuerdo con la información publicada por Walmart México, este modelo se comercializa desbloqueado y es compatible con redes nacionales, lo que lo convierte en una opción atractiva dentro de las ofertas de celulares Samsung disponibles actualmente.

¿Cuánto cuesta el celular Samsung Galaxy A35 en Walmart?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el precio. Walmart anunció mil pesos de descuento en el Samsung Galaxy A35, lo que lo coloca como uno de los celulares en oferta más competitivos del mes.

El precio final puede variar según disponibilidad, promociones bancarias o cambios en inventario, por lo que la propia tienda recomienda consultar directamente en su sitio oficial antes de realizar la compra. Eso sí, la rebaja ya aparece reflejada como una promoción vigente en enero, lo que refuerza el sentido de urgencia.

Si planeas cambiar de celular y buscas un Samsung confiable, con buena cámara y precio accesible, la oferta Walmart del Samsung Galaxy A35 es una opción que vale la pena considerar. Con mil pesos de descuento, se posiciona como uno de los celulares baratos y mejor equipados en el arranque del año.

