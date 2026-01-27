Ni pinceles ni política: Él es Jon Paul Phillips, bisnieto de Diego Rivera que conquista las pasarelas de Milán

El apellido Rivera volvió a colocarse en el radar internacional, esta vez fuera de los museos y los murales. Jon Paul Phillips , modelo y actor británico, captó la atención mediática tras desfilar para Ralph Lauren en la Semana de la Moda de Milán, pero el interés del público mexicano creció cuando se confirmó su parentesco con Diego Rivera, uno de los artistas más influyentes en la historia cultural del país.

Para muchos, fue un rostro nuevo; para otros, una figura que sintetiza moda, cine y una herencia artística que conecta Europa con México y Rusia.

Jon Paul Phillips, el bisnieto de Diego Rivera que triunfa en la moda

Phillips es bisnieto del muralista mexicano Diego Rivera y de la pintora rusa Marevna Vorobiev-Stebelska , lo que lo coloca dentro de una estirpe marcada por el arte desde hace más de un siglo.

La herencia creativa no se limitó a esos nombres: su abuela Marika Rivera desarrolló una carrera como actriz en el cine europeo y participó en producciones dirigidas por Federico Fellini, mientras que su abuelo paterno, Jean Paul Brusset, fue artista visual y escenógrafo.

Esta combinación de influencias artísticas moldeó una identidad multicultural que hoy se refleja tanto en su imagen pública como en su proyección profesional.

De Inglaterra a las pasarelas de alta costura

Jon Paul Phillips nació el 11 de septiembre de 1980 en Darlington, Inglaterra. Estudió en Barnard Castle School, una institución privada del condado de Durham, antes de encaminarse al modelaje profesional.

Con el paso de los años, se integró a agencias de alto perfil como Ford Models en Nueva York y Select Model Management en Londres.

Su presencia en pasarelas y campañas de lujo se ha consolidado hasta convertirlo en uno de los embajadores oficiales de Ralph Lauren, firma con la que recientemente desfiló en Milán, evento que impulsó su reconocimiento a nivel global.

Carrera actoral y faceta artística

Además de la moda, Phillips ha trabajado en cine independiente. Protagonizó la película Kept Boy en 2017 y participó en producciones como Ass Backwards y Kilimanjaro, ambas estrenadas en 2013. Aunque su carrera actoral ha sido discreta, complementa su perfil creativo.

Fuera del ámbito profesional, según su perfil en Ford Models, trabaja en la pintura y la escritura filosófica, además de mantener un fuerte vínculo con la música jazz y la literatura. Su estilo de vida también está ligado al mar: es buceador profesional, surfista y navegante.

Raíces mexicanas y proyección pública

La difusión de su ascendencia mexicana tras el desfile en la Fashion Week de Milán provocó un aumento notable en el interés mediático y en redes sociales.

Con raíces inglesas, francesas, rusas y mexicanas, Jon Paul Phillips se ha posicionado como una figura que conecta la moda contemporánea con un legado artístico profundamente ligado a México.

