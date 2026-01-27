Set de Hot Wheels te lleva a la infancia con el Castillo de Bowser de Mario Kart

Mario Kart se convirtió en uno de los videojuegos más grandes de la historia. Se lanzó en 1992 y más de treinta años después sigue vigente y enamora a millones de personas. Es por eso que Hot Wheels no podía desperdiciar la oportunidad de colaborar con ellos y ahora ha llevado este trabajo al siguiente nivel.

La industria de carritos de Hot Wheels también es histórica en el mundo de los juguetes, en donde son un referente de cómo adaptarse a cada época y seguir creciendo. Es por eso que ahora, con su nueva línea de carritos de Mario Kart, han roto el mercado y siguen con ideas originales.

La colaboración de Hot Wheels y Mario Kart llegó para quedarse

Nintendo creó una mina de oro con Mario Bros, y su adaptación al videojuego de Mario Kart fue una idea perfecta. Llevó a sus personajes a la pista, les dio autos a cada uno y agregó circuitos mágicos que se traducen en horas de diversión.

Por su parte, Hot Wheels buscó llevar esta sensación a la vida real. Literalmente sacar los personajes del juego y ponerlos a competir en una pista de carreras, al más fiel estilo de la marca, solo que ahora con un distintivo.

La nueva pista de Hot Wheels inspirada en Mario Kart

Y para hacer más grande su trabajo, los carritos de Mario Kart no serán lo único que sacaron del videojuego. Ahora también han sacado una pista de carreras inspirada en el castillo de Bowser, el villano de la franquicia.

¿Dónde se pueden comprar los Hot Wheels de Mario Kart y las pistas?

Y claro, podemos encontrar todos los Hot Wheels de Mario Kart en la mayoría de las tiendas comerciales en la sección de juguetes, aunque también podemos hacerlo directamente en su página web oficial.

