Reportan muerte del actor Alexis Ortega, la voz a Spiderman en películas de Marvel

La industria del doblaje en México y Latinoamérica está de luto tras la muerte del actor Alexis Ortega, mayormente conocido por ser la voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Ortega falleció a los 38 años de edad, y, hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Reportan la muerte de Alexis Ortega

La noticia fue difundida por los Anime Latin Dubbing Awards (ALDA), quienes lamentaron el sensible fallecimiento y enviaron sus condolencias a familiares, amigos y colegas del gremio del doblaje.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”, señaló la organización en su mensaje oficial.

¿Quién fue Alexis Ortega?

Alexis Ortega nació el 31 de agosto de 1987 y se abrió camino en el mundo del doblaje desde 2013, consolidándose como una de las voces más reconocidas del medio por un estilo juvenil.

Aunque participó en varios proyectos, su trabajo más emblemático fue prestar la voz a Spider-Man en las películas de Capitán América: Civil War, Spider-Man: Homecoming y Avengers: Infinity War, en donde le dio voz al actor Tom Holland en el doblaje al español latino.

Además de su labor en el cine de superhéroes, Ortega también participó en otras producciones animadas y live-action, sumando a su trayectoria una destacada presencia en el doblaje mexicano y en proyectos televisivos. Algunos fueron Cars 3, Grandes Héroes y Buscando a Dory.

