10 series que no podrás soltar en 2026 y que llegan para volverse tus favoritas en streaming

¿Eres fan de las series? Entonces, te urge conocer la lista de las mejores series que se estrenan en streaming este 2026. A partir del mes de enero, te recomendamos que canceles los planes, porque las distintas plataformas te mantendrán pegado a tu sillón en maratones icónicos.

Si ya estás listo con las palomitas y tu cobija por aquello del frío de enero, te compartimos la lista de las mejores series que llegan en este año.

Lista de las mejores series que estrenan en 2026

Seguramente estás esperando el estreno de alguna de las series que lograron un lugar en el top 10 de los estrenos del 2026, pero no te caería mal conocer cuáles son las otras opciones que tendrás para maratonear en el año.

Neuroamancer (Apple TV)

Si eres fan del género cyberpunk, esta serie es para ti. Sigue la historia de Case, un superhacker dañado que, junto a su compañera Molly, es empujado a colaborar con una red de espionaje digital y crimen para hacer el atraco del siglo a una dinastía corporativa.

American Love Story (FX/Disney+)

Prepara las palomitas y disfruta de las complejidades del amor en la sociedad americana actual. Esta serie entrelaza historias de amor para que te des el lujo de encontrar con cuál de todas las experiencias románticas te identificas.

The Beauty (Disney+)

¡Ya está disponible! Sigue esta historia de ciencia ficción que plantea un mundo que te va a volar la cabeza, donde una enfermedad de transmisión sexual hace que las personas sean físicamente perfectas, pero a un precio letal.

El Caballero de los Siete Reinos (HBO Max)

¡Ya puedes maratonear con ella! Esta precuela es uno de los estrenos más esperados que está ambientada casi un siglo antes de Game of Thrones y sigue las aventuras de Sr Duncan el Alto y su joven escudero. En esta historia, la dinastía Targaryen aún tien el poder absoluto.

Scarpetta (Prime Video)

Uno de los thrillers psicológicos más esperados. Nicole Kidman interpreta a la doctora Kay Scarpetta, una brillante médico forense que usa alta tecnología para ayudar a esclarecer crímenes complejos.

Elle (Prime Video)

¿También eres fan de Legally Blonde? Entonces, no te puedes perder el estreno de la serie basada en esta historia. En la serie, nos remontaremos a los años de secundaria de Elle y conoceremos cuáles fueron las experiencias que moldearon a la joven que se convirtiió en una brillante abogada rubia muy a la moda.

DTF St. Louis (HBO Max)

Si lo tuyo es la comedia oscura, no te puedes perder esta opción protagonizada por Jason Bateman y David Harbour. En esta historia, yun triángulo amoroso entre tres adultos termina en un asesinato accidental.

La Casa de los Espíritus (HBO Max)

Basada en la obra de Isabel Allende, narra la historia de la familia Trueba, a través de las vidas de sus mujeres, entrelazando el realismo mágico con los acontecimientos históricos y políticos. Está filmada totalmente en español.

The Testaments (Disney+)

Si te encantó El Cuento de la Criada, te urge ver la secuela Testaments, que expande el universo distópico de Gilead, explorando nuevos personajes y sus luchas por la libertad eb el régimen totalitario.

Rooster (HBO Max)

Si te consideras un fan de Steve Carell (The Office), no te puedes perder esta comedia en la que interpreta a un escritor que enfrenta la compleja relación con su hija (Charly Clive). Tiene 10 episodios de 30 minutos.

Así que ya lo sabes, no hagas más planes este 2026 tu calendario está lleno con las series que se estrenan en las distintas plataformas de streaming.

