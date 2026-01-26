Amazon sí tiene la PlayStation 5 Pro de 2 TB, con miles de pesos de descuento

La PlayStation 5 Pro revolucionó la industria de las consolas con una máquina extremadamente potente, que puede sacar lo mejor de los videojuegos de última generación y que se ha agotado en la mayoría de las tiendas. Considerando esto, vale la pena aprovechar el descuento con el que podemos encontrarla en Amazon.

Muchas tiendas de distribución se han quedado sin este producto y hay clientes que siguen esperando para comprarlo. Uno de sus grandes puntos a favor es la memoria interna de 2 TB, ya que permite tener una amplia biblioteca de juegos disponibles en todo momento.

Precio de la PlayStation 5 de 2 TB en Amazon

El precio de lista de esta consola se mantiene en un promedio de $19,500 pesos mexicanos, es por eso que debemos considerar el descuento que hay en Amazon para conseguirlo por $17,399, una oferta del 10% que lo convierte en una opción muy atractiva para los jugadores.

Además, destaca que es un producto que podría agotarse muy pronto, ya que también incluye la opción de poder pagarlo a meses, con diferentes planes según las tarjetas correspondientes.

Características de la PlayStation 5 Pro

Este es el punto más interesante de la consola, ya que el salto de calidad que tiene en relación a todas las versiones anteriores de PlayStation es la más grande de todas. Ofrece:



Resolución espectral de PlayStation (PSSR) que otorga una claridad de imagen supernítida que puede sacar lo mejor de una televisión 4K, además de que tiene una resolución mejorada de Inteligencia Artificial.

que otorga una claridad de imagen supernítida que puede sacar lo mejor de una televisión 4K, además de que tiene una resolución mejorada de Inteligencia Artificial. Ofrece un rendimiento optimizado para alcanzar altas velocidades de fotogramas, con compatibilidad con pantallas de 60 Hz y 120 Hz.

Trazado avanzado de rayos. Permiete experimentar el realismo del siguiente nivel con reflejos trazados por rayos, sombras e iluminación global de alta calidad mientras explora mundos de juego.

Permiete experimentar el realismo del siguiente nivel con reflejos trazados por rayos, sombras e iluminación global de alta calidad mientras explora mundos de juego. Incluido en la caja: consola PS5 Pro, driver inalámbrico DualSense, 2 TB SSD, 2 pies horizontales de soporte, cable HDMI, cable de alimentación de CA, materiales impresos, PLAYROOM de ASTRO (juego preinstalado).

