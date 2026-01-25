Rematan el celular Huawei Nova 13 Pro con cámara de 50MP, carga súper rápida y 512GB de almacenamiento

En una oferta más de la Gran Barata 2026 que ha sorprendido a los amantes de la tecnología, Liverpool rebajó el celular Huawei Nova 13 Pro, posicionándolo como una de las mejores opciones de gama alta en relación costo-beneficio actualmente en el mercado.

El dispositivo, que destaca por su impresionante pantalla OLED de 6.7 pulgadas, ofrece una experiencia visual vibrante y fluida, ideal para el consumo de contenido multimedia y videojuegos. Además, esta versión cuenta con una generosa capacidad de almacenamiento de 512GB, asegurando espacio de sobra para fotos, videos en alta resolución y aplicaciones.

Características del Huawei Nova 13 Pro

El Huawei Nova 13 Pro es un smartphone de gama media-alta enfocado en fotografía, destacando por su cámara principal de 50 MP con apertura variable (\(F1.4\)-\(F4.0\)) y doble cámara frontal de 60 MP + 8 MP. Cuenta con una pantalla OLED curva de 6.76 pulgadas a 120 Hz, procesador Kirin 8000, 12 GB de RAM, 256/512 GB de almacenamiento y batería de 5000 mAh con carga súper rápida de 100 W.

El dispositivo integra sensores avanzados, NFC, GPS de doble banda y un sistema de enfriamiento para juegos exigentes.

El Nova 13 Pro no solo destaca por dentro, sino también por fuera, estando disponible en tres acabados premium:



Negro

Blanco

Verde

Precio del celular Huawei Nova 13 Pro

El precio de lista de este equipo suele rondar los $16,999 pesos, pero por tiempo limitado, los compradores pueden adquirirlo por solo $12,749.25 pesos. Para quienes prefieren cuidar bolsillo, Liverpool también ha habilitado una atractiva opción de financiamiento de hasta 13 meses sin intereses con pagos mensuales de $980.71 pesos.

Ideal para usuarios que buscan rendimiento premium en fotografía, batería duradera y diseño sofisticado, el Huawei Nova 13 Pro ya está disponible en la tienda en línea de Liverpool .

