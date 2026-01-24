Walmart remata el Motorola G86 Power 5G de 256GB, batería de hasta 31 horas y cámara de 50MP

Walmart lanzó una irresistible oferta en su tienda en línea para los amantes de la tecnología: el smartphone Motorola Moto G86 Power 5G, con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento en su atractiva edición Spellbound Azul, ahora está disponible a un precio menor.

Este modelo, que destaca por su potente rendimiento 5G, es ideal para quienes buscan velocidad, capacidad de almacenamiento y una experiencia fluida. Su diseño aporta un toque distintivo y moderno. Checa los detalles y corre por el tuyo.

Motorola G86 Power 5G precio

Este celular está a la venta por solo $4,529.00. Este increíble precio representa un descuento de $1,070.00, ya que originalmente el dispositivo costaba $5,599.00.

Para quienes prefieren pagar en mensualidades, Walmart ofrece la posibilidad de financiar la compra en hasta 18 mensualidades fijas de $440.32. Una opción accesible para no afectar tu presupuesto.

Y no solo eso, si por alguna razón no quedas completamente satisfecho con tu compra, Walmart te ofrece devoluciones hasta 30 días después de recibir tu producto. Puedes conseguir la oferta aquí .

Motorola G86 Power 5G características

El Moto G86 Power 5G destaca por su enorme batería de 6,720 mAh, procesador MediaTek Dimensity 7300, pantalla pOLED de 6.67" 1.5K a 120Hz, cámara principal de 50MP con OIS y cámara frontal de 32MP, resistencia al agua (IP68/IP69) y almacenamiento de 256GB, corriendo con Android 15 y carga rápida de 30W, ofreciendo gran autonomía y rendimiento.



Batería: 6,720 mAh, hasta 31 horas de uso, con carga rápida TurboPower 30W.

Pantalla: pOLED de 6.67" con resolución Super HD (1.5K), tasa de refresco de 120Hz y brillo pico de 4500 nits.

Rendimiento: Procesador MediaTek Dimensity 7300, 8GB RAM (ampliable con RAM Boost) y 256GB de almacenamiento.

Cámaras: Trasera de 50MP (OIS) + 8MP (ultra gran angular/macro) y frontal de 32MP, graba en 4K.

Sistema Operativo: Android 15.

Resistencia: Certificación IP68/IP69 para protección contra agua y polvo.

Audio: Tecnología Dolby Atmos.

Conectividad: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC.

Diseño: Delgado, ligero (185g) y con colores vibrantes.

