Clinique baja de precio su set de cuidado de la piel Merry Moisture a solo $504.00

Clinique anunció una reducción de precio en su set Merry Moisture, disponible desde enero de 2026 en su tienda oficial en México. El kit pasó de $630 a solo $504, un 20% de descuento más 15% adicional si es tu primer compra en línea y te suscribes a la marca. Este descuento forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a su línea de hidratación facial.

La marca busca atraer a consumidores interesados en rutinas simples, efectivas y respaldadas por dermatología. La oferta se aplica de forma directa en su canal digital, con opciones de descuento adicional por método de pago.

¿Qué incluye el kit Merry Moisture?

Este set está diseñado como un sistema dual compacto pero potente para el cuidado diario. Contiene dos de los productos más emblemáticos de la línea Moisture Surge:



Moisture Surge™ 100H Auto-Replenishing Hydrator (30 ml): Crema hidratante de larga duración que penetra profundamente en la superficie de la piel

Crema hidratante de larga duración que penetra profundamente en la superficie de la piel Moisture Surge™ Active Glow Serum (5 ml): Suero diseñado para aportar un brillo instantáneo y mejorar la textura del rostro

¿Para qué sirve y qué problemas combate?

El objetivo principal de este dúo es proporcionar una hidratación intensa con un toque de luminosidad (glow). Es ideal para personas que presentan las siguientes preocupaciones en su piel:



Deshidratación y sequedad evidente

Piel opaca o sin vida

Presencia de manchas superficiales

Falta de elasticidad

Como es estándar en Clinique, ambos productos son 100% libres de fragancias y sometidos a rigurosas pruebas de alergia, lo que los hace aptos para pieles sensibles.

Ingredientes clave y sus beneficios

El hidratante incluye ácido hialurónico y biofermento de aloe para retener humedad prolongada. El suero Ácido láctico (5%), Vitamina C y Agua de aloe para exfoliar suavemente y otorgar brillo inmediato.

¿Cómo aplicarlo?

Limpieza: Lava tu rostro con tu limpiador habitual Aplicación: Utiliza el suero y la crema sobre la piel limpia Frecuencia: Úsalos dos veces al día, tanto por la mañana como por la noche

Ofertas adicionales y dónde comprar

El set se vende en Clinique México con descuento directo y existe un beneficio extra usando Kueski Pay en primera compra. Se espera que la oferta tenga vigencia limitada.



