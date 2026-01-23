Del juego al street style llega la colección LEGO x Crocs, la colaboración más juguetona del año

La colaboración LEGO x Crocs ya es oficial y marca un nuevo cruce entre moda, cultura pop y diseño funcional. Grupo LEGO y Crocs firmaron un acuerdo de largo plazo para crear productos que fomenten la creatividad y la personalización.

El primer resultado llegará a México el 16 de febrero de 2026, como parte de un lanzamiento global. La colección apunta tanto a coleccionistas como a consumidores que buscan piezas distintas en el mercado del calzado.

Este modelo busca fusionar la comodidad clásica de Crocs con la estética inconfundible de los bloques de construcción.|Crocs

Así es el “Zueco LEGO Brick”

El debut corre a cargo de una silueta inédita que reinterpreta el clásico zueco de Crocs con el lenguaje visual de LEGO. El modelo integra comodidad, estética lúdica y elementos coleccionables.

La propuesta refuerza la tendencia de colaboraciones que mezclan nostalgia, diseño y moda urbana, con un enfoque claro en la autoexpresión.

Características principales del diseño:

Suela exterior con forma de bloques LEGO

Parte superior con cuatro studs y logotipo LEGO

Minifigura LEGO exclusiva incluida en cada par

¿Cuánto costarán en México?

El precio oficial se fijó en 149 dólares, según el anuncio global de ambas marcas. Para el mercado mexicano, el costo dependerá del tipo de cambio.

Se estima un rango de 2,600 a 3,000 pesos, considerando impuestos y distribución, lo que los coloca como un producto premium dentro del catálogo de Crocs.

Fecha de lanzamiento

La venta iniciará el domingo 16 de febrero de 2026, de forma simultánea en varios países, incluido México.

El lanzamiento global busca capitalizar la expectativa y reforzar el posicionamiento de la alianza desde su primer producto.

¿Dónde comprar?

Los consumidores en México podrán adquirir el modelo en canales oficiales, tanto físicos como digitales:



¿Habrá más modelos de la colección LEGO x Crocs?

Sí. Ambas compañías confirmaron que este zueco es solo el inicio de una línea más amplia.

Se espera la llegada de nuevas siluetas y conceptos que amplíen la colaboración durante los próximos años.

