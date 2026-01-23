HUAWEI Pura 80 de 256GB con descuento del 25% en Liverpool; cámaras XMage de 50 MP y carga rápida

Liverpool lanza una irresistible oferta para los amantes de la tecnología: el smartphone Huawei Pura 80 con pantalla OLED de 6.6 pulgadas y soporte MVNO ahora está disponible en remate.

HUAWEI Pura 80 OLED características

La serie HUAWEI Pura 80 (modelos Pura 80, Pro, Ultra) cuenta con pantallas OLED LTPO de 6.6 a 6.8 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 1-120 Hz, ofreciendo una experiencia visual fluida y brillante. Destacan por un brillo máximo que alcanza los 2,500 a 3,000 nits, protección Kunlun Glass de segunda generación, y alta resolución para una gran nitidez.



Tecnología: OLED LTPO con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, lo que optimiza el consumo de batería

Tamaño y Resolución: Pantallas de 6.6 pulgadas (Pura 80) o 6.8 pulgadas (Pro/Ultra), con resolución de hasta 1.5K (\(2,848\times 1,276\) píxeles), resultando en imágenes muy nítidas

Brillo y Protección: Brillo pico de hasta 3,000 nits (modelos superiores) y protección Kunlun Glass de segunda generación, garantizando alta visibilidad bajo el sol y resistencia

Cámara: Sistema de cámaras XMage de 50 MP con características avanzadas como apertura variable y zoom óptico

Batería: Capacidad de 5,170 mAh en modelos Pro/Ultra con carga rápida de 100W y carga inalámbrica de 80W

Resistencia: Certificación IP68/IP69 contra agua y polvo

HUAWEI Pura 80 OLED precio

El HUAWEI Pura 80 OLED ahora se puede adquirir con un descuento del 25%, pasando de $21,499 a $16,124.25.

Además, los compradores tienen la opción de pagar el dispositivo en hasta 13 meses sin intereses, con mensualidades de $1,240.33. El equipo está disponible en blanco, negro y dorado, ofreciendo a los usuarios distintas opciones de estilo.

El HUAWEI Pura 80 OLED cuenta con una pantalla de alta definición y características avanzadas que lo convierten en una opción atractiva dentro de los smartphones de gama media-alta. La promoción ya está vigente y puede consultarse directamente en la tienda en línea de Liverpool aquí .

