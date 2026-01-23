Mujer muere electrocutada al meterse a bañar en Coahuila

Una mujer perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras se bañaba en su domicilio en el estado de Coahuila, en un accidente que movilizó a servicios de emergencia y autoridades locales.

La víctima fue identificada como Cecilia Ramírez Sánchez, de 33 años, quien aproximadamente a las 06:00 horas de este jueves 22 de enero se encontraba en el baño de su casa, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Pedro, Coahuila.

¿Qué se sabe del caso?

Según los primeros reportes de medios locales, Cecilia se alistaba para salir rumbo a su trabajo en una planta maquiladora del municipio vecino, cuando sufrió la descarga eléctrica al hacer contacto con la regadera dentro del baño.

Familiares que escucharon un fuerte estruendo y gritos de auxilio. Intentaron ayudarla de inmediato, pero al llegar al lugar la encontraron inconsciente en el suelo y sin signos vitales. Ante la situación, llamaron al 911 y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después, personal de la Cruz Roja Mexicana llegó al domicilio e iniciaron maniobras de reanimación; sin embargo, confirmaron que había fallecido a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la descarga eléctrica .

Primeras hipótesis del accidente

De acuerdo con los indicios recopilados por peritos en el lugar, el accidente habría sido causado por una presunta falla en la instalación eléctrica del inmueble. Se cree que un cable defectuoso hizo contacto con la tubería de la casa y esto permitió que la corriente fluyera hacia la bomba de agua y la regadera, lo que generó un ambiente peligroso al mezclar electricidad y agua.

Familiares comentaron que anteriormente habían sentido ligeras descargas eléctricas al usar el agua, aunque nunca imaginaron que esto pudiera derivar en un accidente de fatal consecuencia.

