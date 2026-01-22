¿ChatGPT ahora ayudará a conseguir trabajo? OpenAI está preparando Jobs, una revolucionaria apuesta

Usuarios de la versión web de ChatGPT han notado recientemente cambios en la interfaz que podrían anunciar algo grande: una nueva función llamada Jobs, enfocada en ayudar a las personas a encontrar empleo, mejorar sus habilidades y planear cambios de carrera. Aunque OpenAI aún no ha hecho un anuncio oficial, los indicios apuntan a que esta herramienta podría estar lista para lanzarse en los próximos meses.

Jobs, la apuesta de ChatGPT para conseguir trabajo

La idea no surge de la nada. En septiembre de 2025, Fidji Simo, directora ejecutiva de Aplicaciones de OpenAI, ya había adelantado planes para expandir una Plataforma de Empleo OpenAI. “Utilizaremos inteligencia artificial para ayudar a encontrar las coincidencias perfectas entre lo que las empresas necesitan y lo que los trabajadores pueden ofrecer”, escribió Simo en aquel momento. Además, la empresa lanzó su programa de Certificaciones OpenAI, con el objetivo de capacitar a 10 millones de estadounidenses para 2030.

Nuevas oportunidades en el mercado laboral.|Getty Images

Según observaciones del experto en tecnología Tibor Blaho, la nueva función podría integrarse como una pestaña adicional en la barra lateral de ChatGPT, similar a cómo funciona el panel de salud que ya conecta con apps como Apple HealthKit, MyFitnessPal y Peloton. Si se sigue ese modelo, el panel de Jobs podría vincularse con plataformas de empleo, sistemas de capacitación y perfiles profesionales para ofrecer recomendaciones personalizadas.

¿Qué podría hacer exactamente esta herramienta de ChatGPT?

Basado en lo que se sabe hasta ahora, ChatGPT Jobs tendría varias funciones clave:



Revisar y mejorar currículums y cartas de presentación según el puesto al que se aplique.

Identificar ofertas laborales adecuadas a partir del perfil, experiencia y metas del usuario.

Sugerir rutas de capacitación para adquirir habilidades demandadas en ciertos sectores.

Comparar oportunidades de trabajo considerando factores como ubicación, salario, cultura empresarial o posibilidades de crecimiento.

Todo esto se haría dentro del mismo entorno de ChatGPT, sin necesidad de salir a otras aplicaciones. La intención es convertir al asistente en un aliado práctico para el desarrollo profesional, especialmente en un mercado laboral cada vez más influenciado por la inteligencia artificial.

Aunque el enfoque inicial parece centrado en Estados Unidos —por el objetivo de certificar a millones de ciudadanos allá—, una herramienta así tendría un impacto global. En México, donde cada vez más personas buscan empleo en sectores tecnológicos o remotos, una función accesible y en español podría ser de gran utilidad.

Por ahora, OpenAI mantiene silencio oficial sobre el lanzamiento, pero los cambios en la interfaz sugieren que Jobs podría aparecer antes de lo esperado. Cuando eso ocurra, millones de usuarios podrían tener, literalmente, un asesor laboral en su bolsillo.