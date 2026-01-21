¡Estiliza y cuida tu pelo! Liverpool remata secadora de cabello Dyson Supersonic

El cuidado del pelo se ha convertido en parte de la rutina de muchas mujeres y si siempre quieres tener un gran peinado sin maltratar tu pelo, la secadora de cabello Supersonic de Dyson tiene un super descuento y aquí te contamos todos los detalles.

Oferta de secadora de cabello Supersonic de Dyson

Esta secadora mide la temperatura del aire más de 40 veces por segundo previniendo el daño extremo y así proteger el brillo del cabello. Tiene un precio regular de 11 mil 499 pesos; pero en Liverpool tiene descuento y se vende en 8 mil 49 pesos.

Además, puedes pagarla hasta a 13 meses sin intereses de 884.54 pesos. Puedes comprarla en línea para que te la lleven a tu casa o recogerla en tienda. También puedes adquirir una garantía extendida por mil 609 pesos que incluye dos reparaciones o reemplazo, cobertura por descargas eléctricas y reparaciones en máximo 20 días.

Funciones de la secadora de cabello Supersonic

La secadora de cabello Dyson Supersonic te permite hacer lacios estilizados y reducir el frizz, también puedes definir tus rizos y ondas. Tiene un peine de dientes anchos que ayudan a relajar los rizos mientras secas y das forma a tu cabello.

Cuenta con 3 velocidades precisas:



Alto para secado y peinado rápido

Medio para secado regular

Bajo para difusión

Tiene aire frío a 28°C para fijar el cabello después de estilizarlo. Tiene un motor pequeño pero muy potente.

La caja contiene la secadora Dyson Supersonic antiestática niquel cobre, accesorio antiestática, difusor, boquilla concentradora, accesorio para secado suave y accesorio con peine de dientes anchos.

Mitos y realidades sobre cómo cuidar correctamente el pelo

