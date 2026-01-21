Cargaban a sus bebés y tanques de oxígeno por la ciudad, su historia conmueve a todos empresario ofrece ayuda

Una escena registrada en calles de la Ciudad de México (CDMX) generó una fuerte reacción en redes sociales. Una joven pareja fue captada trasladando a pie a sus dos hijos, ambos bebés con tanques de oxígeno, mientras cruzaban banquetas y puentes peatonales cargando el equipo médico pesado.

El video, difundido durante este mes de enero de 2026, evidenció las dificultades diarias que enfrenta la familia para acudir a consultas, recargar oxígeno y atender emergencias médicas, en una ciudad donde la movilidad representa un reto constante.

¿Por qué los bebés necesitan oxígeno constante?

Los menores padecen una condición respiratoria que les impide oxigenarse por sí mismos. El uso continuo de tanques portátiles es vital para mantenerlos estables fuera de casa.

Especialistas señalan que cualquier interrupción en el suministro puede poner en riesgo su vida, lo que vuelve indispensable un traslado seguro y rápido en todo momento.

El gesto de un empresario que conmovió a miles

La grabación llegó a Heriberto Vargas, empresario del sector automotriz, quien decidió ofrecer un automóvil gratuito a la familia.

Conmovido por la escena —y como padre que entiende las luchas por los hijos—, decidió actuar.|Redes sociales

El objetivo es facilitar traslados médicos y reducir riesgos físicos para los padres y los bebés, priorizando su salud sobre la logística diaria.

¿Qué ha pasado con la búsqueda hasta ahora?

Hasta ahora, la familia no ha sido localizada. El llamado sigue activo en redes sociales, donde usuarios impulsan la difusión del mensaje.

La respuesta masiva confirma el alcance de las plataformas digitales para activar apoyo concreto.

¿Por qué un auto puede cambiar tanto su rutina?

Movilidad segura: Evitar caminatas largas con bebés frágiles y equipo médico pesado reduce riesgos de fatiga, caídas o exposición a contaminación

Evitar caminatas largas con bebés frágiles y equipo médico pesado reduce riesgos de fatiga, caídas o exposición a contaminación Acceso rápido a atención: En emergencias respiratorias, minutos pueden marcar la diferencia; un vehículo permite llegar más rápido a clínicas o servicios de oxígeno

En emergencias respiratorias, minutos pueden marcar la diferencia; un vehículo permite llegar más rápido a clínicas o servicios de oxígeno Menos estrés físico: Los padres ya enfrentan noches sin dormir y cuidados constantes; un medio de transporte alivia la carga diaria

Los padres ya enfrentan noches sin dormir y cuidados constantes; un medio de transporte alivia la carga diaria Apoyo práctico: No es lujo, es una herramienta para que la familia se enfoque en la salud de los niños en lugar de en la logística

