¡Adiós arrugas! Cerave remata crema y gel limpiador con ceramidas y ácido hialurónico al 50% en Amazon

Amazon lanzó una oferta especial de la crema antiarrugas CeraVe en su presentación de 454 gramos, con un descuento del 45%. Se trata de una crema hidratante para rostro y cuerpo, ideal para pieles secas.

Además, para un cuidado integral de la piel, podrás conseguir también a mitad de precio el Gel limpiador espumoso facial para piel mixta a grasa con ceramidas esenciales, niamicida y ácido hialurónico. Te contamos los detalles de esta promoción imperdible para clientes de Amazon.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué beneficios tiene la crema de CeraVe?

Fórmula rica que mantiene la piel hidratada por 24h con la tecnología MVE y un toque aterciopelado que ayuda a restaurar la barrera protectora de la piel

con la tecnología MVE y un toque aterciopelado que ayuda a restaurar la barrera protectora de la piel Se puede aplicar generosamente con la frecuencia que necesite apta para adultos y niños

Phytoceramidas (1, 3, 6-II), MVE, Ácido Hialurónico

¿Para qué sirve el gel limpiador espumoso CeraVe?

Limpieza profunda diaria : Elimina eficazmente el exceso de grasa, las impurezas del ambiente y el maquillaje, siendo apto para uso diario mañana y noche.

: Elimina eficazmente el exceso de grasa, las impurezas del ambiente y el maquillaje, siendo apto para uso diario mañana y noche. Restauración de la barrera: Su fórmula con tres ceramidas esenciales ayuda a reparar y mantener la barrera protectora natural de la piel facial.

ayuda a reparar y mantener la barrera protectora natural de la piel facial. Hidratación y calma: Incluye ácido hialurónico para retener la humedad natural y niacinamida para calmar la piel sin generar sensaciones de tirantez.

para retener la humedad natural y sin generar sensaciones de tirantez. Textura espumosa refrescante : El gel se transforma en una espuma suave que refresca el rostro mientras limpia profundamente los poros obstruidos.

: El gel se transforma en una espuma suave que refresca el rostro mientras limpia profundamente los poros obstruidos. Fórmula dermatológica suave: Desarrollado por expertos, es un producto sin fragancia y no comedogénico que cuida la salud de las pieles normales a grasas.

Amazon tiene oferta imperdible de crema CeraVe

Despídete de las arrugas cuidando de la piel de tu rostro con la fórmula antiarrugas de CeraVe a un precio irresistible al alcance de tu bolsillo en esta cuesta de enero.

Amazon tiene para sus clientes estos dos productos CeraVe con el siguiente descuento:



CeraVe Gel Limpiador Espumoso Facial para Piel Mixta a Grasa de 473 ml: De $539 a $305 pesos.

para Piel Mixta a Grasa de 473 ml: CeraVe Crema Hidratante Diaria de Rostro y Cuerpo para Piel Seca 454gr: De $469 a $260 pesos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

