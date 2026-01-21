¡Adiós arrugas! Cerave remata crema y gel limpiador con ceramidas y ácido hialurónico al 50% en Amazon
¡Aprovecha! Durante el mes de enero, Amazon tiene disponible la mejor crema antiarrugas a mitad de precio.
Amazon lanzó una oferta especial de la crema antiarrugas CeraVe en su presentación de 454 gramos, con un descuento del 45%. Se trata de una crema hidratante para rostro y cuerpo, ideal para pieles secas.
Además, para un cuidado integral de la piel, podrás conseguir también a mitad de precio el Gel limpiador espumoso facial para piel mixta a grasa con ceramidas esenciales, niamicida y ácido hialurónico. Te contamos los detalles de esta promoción imperdible para clientes de Amazon.
¿Qué beneficios tiene la crema de CeraVe?
- Fórmula rica que mantiene la piel hidratada por 24h con la tecnología MVE y un toque aterciopelado que ayuda a restaurar la barrera protectora de la piel
- Se puede aplicar generosamente con la frecuencia que necesite apta para adultos y niños
- Phytoceramidas (1, 3, 6-II), MVE, Ácido Hialurónico , Glicerina, Colesterol, Phytophinosene, Dimeticona, sin aceite
¿Para qué sirve el gel limpiador espumoso CeraVe?
- Limpieza profunda diaria: Elimina eficazmente el exceso de grasa, las impurezas del ambiente y el maquillaje, siendo apto para uso diario mañana y noche.
- Restauración de la barrera: Su fórmula con tres ceramidas esenciales ayuda a reparar y mantener la barrera protectora natural de la piel facial.
- Hidratación y calma: Incluye ácido hialurónico para retener la humedad natural y niacinamida para calmar la piel sin generar sensaciones de tirantez.
- Textura espumosa refrescante: El gel se transforma en una espuma suave que refresca el rostro mientras limpia profundamente los poros obstruidos.
- Fórmula dermatológica suave: Desarrollado por expertos, es un producto sin fragancia y no comedogénico que cuida la salud de las pieles normales a grasas.
Amazon tiene oferta imperdible de crema CeraVe
Despídete de las arrugas cuidando de la piel de tu rostro con la fórmula antiarrugas de CeraVe a un precio irresistible al alcance de tu bolsillo en esta cuesta de enero.
Amazon tiene para sus clientes estos dos productos CeraVe con el siguiente descuento:
- CeraVe Gel Limpiador Espumoso Facial para Piel Mixta a Grasa de 473 ml: De $539 a $305 pesos.
- CeraVe Crema Hidratante Diaria de Rostro y Cuerpo para Piel Seca 454gr: De $469 a $260 pesos.
