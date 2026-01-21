La Roche-Posay baja a $470 su kit antiedad con retinol y vitamina C en Mercado Libre

La marca francesa La Roche-Posay está de promoción en México con un kit antiedad cuyo descuento del 46% en Mercado Libre complementa perfectamente cualquier rutina de skincare. El paquete, que originalmente costaba 880 pesos por el vendedor "penlnsula9", ahora puede adquirirse por solo 470 pesos.

La oferta está disponible a través de un vendedor con buena reputación de entrega rápida y certera. Además, se convirtió en tendencia por combinar productos dermatológicos de alta gama a un precio accesible, en un contexto donde el cuidado de la piel gana relevancia en el consumo cotidiano.

¿Qué incluye el kit?

El paquete reúne dos de los serums más reconocidos de la marca:



Pure Vitamin C10

Retinol B3

Ambos productos desarrollados para uso diario y formulados bajo estándares dermatológicos. Especialistas destacan que la combinación permite abordar múltiples signos de envejecimiento sin recurrir a tratamientos invasivos, lo que amplía su atractivo entre consumidores de distintas edades.

¿Para qué sirve este kit?

El kit antiedad La Roche-Posay está diseñado para mejorar la luminosidad, reducir arrugas y combatir el fotoenvejecimiento causado por la exposición solar acumulada.

Dermatólogos señalan que la sinergia entre retinol y vitamina C favorece una piel más uniforme, firme y protegida frente al daño ambiental a largo plazo.

¿Cómo usar los serums?

La vitamina C se recomienda por la mañana para potenciar la protección antioxidante, mientras que el retinol debe aplicarse por la noche de forma progresiva.

El uso constante de protector solar es clave, ya que maximiza los beneficios y previene irritaciones, especialmente en pieles sensibles.

¿Dónde comprarlo?

El kit se encuentra disponible en Mercado Libre, con stock activo, envío gratis en la primera compra y pagos a meses sin intereses.



Este tipo de promociones refleja una tendencia creciente, productos dermatológicos premium que migran al comercio digital con precios competitivos.

