Xiaomi Poco F6 Pro en remate: con dos mil pesos de descuento, liquidan celular de 256 GB y cámara de 50 MP

Liverpool lanzó una promoción especial en el Xiaomi Poco F6 Pro, uno de los teléfonos más buscados de la marca, al ofrecerlo con un descuento directo de $1,951 pesos. No desaproveches los últimos días de la Gran Barata, te propocionamos todos los detalles de este celular en oferta.

Xiaomi POCO F6 Pro precio

Liverpool remata el potente smartphone Xiaomi Poco F6 Pro con pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas y capacidad de 256GB de almacenamiento, rebajándolo de $12,999 a solo $11,048, lo que representa un descuento jugoso para los amantes de la tecnología.

La promoción incluye opciones de financiamiento flexibles: hasta 6 meses sin intereses con pagos mensuales de $1,841.48, ideal para quienes buscan un dispositivo de alto rendimiento sin afectar su bolsillo. Lo puedes adquirir aquí .

Xiaomi POCO F6 Pro características

El Xiaomi POCO F6 Pro es un smartphone de gama alta enfocado en potencia, destacando por su procesador Snapdragon 8 Gen 2, pantalla Flow AMOLED WQHD+ de 120Hz con alto brillo y atenuación PWM, carga HyperCharge de 120W, y un diseño premium con marcos de aluminio y tapa trasera de cristal, ofreciendo un rendimiento excelente para juegos y uso intensivo, su sistema de cámaras es bueno con sensor principal de 50MP (OIS) y mejoras en noche.



Procesador: Snapdragon 8 Gen 2 (rendimiento insignia).

Pantalla: Flow AMOLED WQHD+ de 6.67 pulgadas, 120Hz, 4000 nits de brillo máximo, atenuación PWM de 3840Hz, Gorilla Glass Victus.

Batería y Carga: 5000mAh, carga rápida de 120W (incluye cargador), carga al 100% en unos 23-36 minutos.

Cámaras: Principal de 50MP (OIS), cámara ultra gran angular limitada y sensor macro de 2MP.

Memoria y Almacenamiento: Opciones con 12/16GB RAM (LPDDR5X) y 256GB/512GB/1TB UFS 4.0.

Diseño: Marcos de aluminio, tapa trasera de cristal, puerto IR, sensor de huella en pantalla (también mide ritmo cardíaco).

Sistema Operativo: HyperOS (basado en Android).

Algunos puntos débiles de este equipo son que aunque es mejor en noche, la cámara ultra gran angular y macro son limitadas; no graba 4K frontalmente. Asimismo se eliminó la carga inalámbrica del modelo anterior (F5 Pro).

