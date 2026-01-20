La Tierra experimenta tormenta solar más potente de las últimas dos décadas; así afecta los sistemas

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió este martes una alerta por una tormenta solar provocada por una llamarada solar, fenómeno que podría generar anomalías en los sistemas GPS y otras tecnologías terrestres.

De acuerdo con un comunicado del organismo, con sede en Miami, la tormenta alcanzó a las 3:23 horas locales el nivel G4 (severa), el segundo más alto dentro de la escala del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, que va desde G1 (menor) hasta G5 (extrema). No obstante, en su boletín más reciente, publicado a las 10:30 horas locales, la alerta fue reducida a nivel moderado.

¿Qué es una tormenta solar?

Una tormenta solar ocurre cuando partículas expulsadas por el Sol impactan el campo electromagnético de la Tierra, generando perturbaciones conocidas como tormentas geomagnéticas. Su frecuencia está ligada al ciclo solar, el cual atraviesa actualmente un periodo de alta actividad. En este contexto, la NOAA ya había emitido alertas similares durante los meses de noviembre y diciembre.

Este tipo de fenómenos puede afectar principalmente a infraestructuras tecnológicas y sistemas de comunicación, como el GPS, la aviación, las radios de alta frecuencia y, en algunos casos, el funcionamiento de satélites que orbitan el planeta. En escenarios extremos, las tormentas geomagnéticas pueden incluso dañar transformadores de redes eléctricas y provocar apagones a gran escala.

Aunque no representan un riesgo directo para la salud humana, estos eventos también tienen un lado visible y llamativo: la posibilidad de observar auroras boreales en latitudes poco habituales, lejos de los polos. En esta ocasión, las mayores probabilidades de avistamiento se concentran en el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos.

Aurora boreal en Grecia

El fenómeno provocó la aparición de una aurora boreal visible en distintas partes de Grecia en la noche del lunes al martes, algo que normalmente no se observa en latitudes tan al sur.

Fue especialmente visible en el cielo nocturno de la isla de Corfu y en la región de Salónica, mientras las redes sociales se inundaban de imágenes de esta "aurora boreal mediterránea".

En las imágenes se puede ver el horizonte mediterráneo pintado en tonos de carmesí y violeta, en lugar del típico verde que se ve en Escandinavia.

