La Roche-Posay Mela B3 Serum, para manchas oscuras y arrugas, está en oferta en Bodega Aurrerá a solo 450 pesos

Bodega Aurrerá lanzó una oferta relevante en cuidado de la piel al vender el La Roche-Posay Mela B3 Serum en su presentación de 30 ml por solo 450 pesos. El producto, reconocido en el ámbito dermatológico, está disponible en línea con envío incluido y opciones de pago a meses sin intereses.

La promoción destaca por acercar un tratamiento antimancha y antiedad a un público más amplio, en un contexto donde la dermocosmética especializada suele tener precios elevados. La oferta está sujeta a disponibilidad y aplica para compras en México.

Descripción del producto

El Mela B3 Dark Spot Corrector Serum combina Melasyl™, activo patentado por La Roche-Posay, con 10% de niacinamida. Esta fórmula actúa sobre manchas por sol, edad o acné, incluso en piel sensible.

Dermatólogos destacan su enfoque integral, ya que no solo corrige hiperpigmentación, sino que mejora la uniformidad y luminosidad del rostro con uso constante.

¿Para qué sirve?

Reduce manchas oscuras persistentes

Previene la aparición de nuevas marcas

Unifica el tono de la piel

Aporta efecto antiedad visible

Su importancia radica en ofrecer resultados progresivos sin procedimientos invasivos, lo que lo vuelve una opción cotidiana de tratamiento.

¿Cómo usarlo?

Aplicar 3 o 4 gotas en rostro y cuello

Usar mañana y noche sobre piel limpia

Complementar con protector solar

El uso correcto potencia resultados y evita que la hiperpigmentación reaparezca.

Detalles del producto

El suero contiene 30 ml, es nuevo, de origen estadounidense y se entrega con instructivo. Está diseñado para todo tipo de piel y tonos.

Garantía y devoluciones

Cuenta con un mes de garantía y devolución hasta 30 días después de la entrega, gestionada en línea por el vendedor autorizado.

Opciones de pago y envío

El precio incluye impuestos, envío sin costo y hasta 12 meses sin intereses, lo que facilita su adquisición.

Enlace para comprar el suero

El producto está disponible directamente en la tienda en línea de Bodega Aurrerá, con entrega estimada rápida según la zona.



