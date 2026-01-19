Walmart pone en oferta el Playstation 5 Slim Edición Digital de 1 TB con control incluido

El Playstation 5 salió a la venta en el 2020 y desde entonces se ha mantenido como una de las consolas más vendidas del mundo, con excelentes gráficos, juegos exclusivos y ofertas que aparecen de vez en cuando para aprovechar un excelente precio por esta consola de última generación.

En esta ocasión, Walmart ofrece un excelente descuento para comprar un Playstation 5 Slim Edición Digital de 1 Tb, en donde se incluye un control original y el cable HDMI para conectarlo a cualquier monitor.

Cabe destacar que el control de Playstation se ha posicionado como el favorito en el mundo gamer, ya que miles de jugadores de PC han optado por utilizar dicho control por su comodidad y adaptabilidad de agarre.

Características del Playstation 5 de 1 TB

Resolución de 3840 px x 2160 px

Cantidad máxima de FPS: 120

Memoria interna de 1 TB ( excelente para guardar varios juegos, con la posibilidad de tener un disco externo para guardar aún más)

GPU: AMD Radeon

Velocidad de procesador: 3.5 GHz

Cantidad de núcleos: 8

Conectividad Wifi y Bluethooth

Puertos: USB, HDMI, Ethernet

Es importante destacar que la versión del Playstation 5 Slim Digital es una versión sin unidad de disco, con un diseño delgado y elegante. También ofrece soporte para mejorar el realismo visual y jugar en 4k, con HDR para colores intensos y tecnología de audio 3D.

Precio del Playstation 5 de 1 TB en Walmart

Es así que Walmart ha decidido ofrecer un descuento de dos mil pesos en la consola, para que los usuarios la puedan comprar por $8,999 pesos mexicanos, el precio más barato que hay en el mercado en el momento.

Sin mencionar que ofrece la posibilidad de pagarla hasta en 6 meses sin intereses, con pagos de $1499.83 pesos, por lo que cientos de personas ya han aprovechado la promoción.

