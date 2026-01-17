Liverpool remata el Motorola Edge 50 Pro de 512GB, tres cámaras y resolución de video alta
Este modelo se consolida como uno de los celulares más destacados de Motorola desde 2025 y mantiene su relevancia como una de las mejores opciones también en 2026. Checa los detalles.
El Motorola Edge 50 Pro es un celular muy interesante que ofrece características de gama alta como su pantalla, diseño, carga rápida o cámaras a un precio adecuado, gracias a que actualmente se encuentra en promoción en la Gran Barata de Liverpool.
Este smartphone de gama alta destaca por su pantalla vibrante y capacidad de almacenamiento generosa, ideal para usuarios exigentes que buscan rendimiento en fotografía, gaming y multitarea. La oferta ya está vigente en la tienda en línea de Liverpool y te recomendamos aprovecharla, a continuación todos los detalles.
Características del Motorola Edge 50 Pro
- CÁMARA DE CALIDAD: Disfruta de fotos de alta calidad en cualquier situación con la cámara trasera de 50MP, estabilización óptica y enfoque automático. Además, la cámara frontal de 50MP asegura los mejores selfies.
- MÁS MEMORIA Y FUNCIONAMIENTO MÁS RÁPIDO: Gracias al procesador Snapdragon 7 Gen 3 de ocho núcleos y la memoria RAM de 12GB, tendrás más potencia para jugar, transmitir videos y usar las funciones avanzadas de fotografía. Además, cuenta con 512 GB de memoria interna.
- BATERÍA DE LARGA DURACIÓN: Quedarte sin batería es cosa del pasado. El Moto Edge Pro tiene una potente batería de 4.500 mAh con excelente autonomía y carga rápida, lo que te permite trabajar y jugar durante más tiempo sin necesidad de recargarlo.
- SONIDO Y PANTALLA DE ALTA DEFINICIÓN: Vive una experiencia visual y auditiva de nivel superior con colores de calidad cinematográfica y sonido multidimensional Dolby Atmos. Experimenta la calidad del cine en tu mano con su pantalla pOLED de 6.7” sin bordes y 144 HZ.
- ÚLTIMA TECNOLOGÍA: Disfruta de un teléfono ligero con 5G para una rápida navegación y descarga. Además, cuenta con la novedosa tecnología Ready For con la que podrás conectar el teléfono a la televisión y jugar o utilizar tus aplicaciones en una pantalla grande. Con sistema operativo Android 14 para un desempeño más confiable y fluido.
Precio del Motorola Edge 50 Pro
Ahora está disponible en remate desde $8,200 pesos, con opción de hasta 6 meses sin intereses de $1,366.67 mensuales. Esta rebaja representa un atractivo para quienes buscan actualizar su teléfono con características de gama alta. Puedes obtener la oferta en este enlace .
