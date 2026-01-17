Liverpool remata el Motorola Edge 50 Pro de 512GB, tres cámaras y resolución de video alta

El Motorola Edge 50 Pro es un celular muy interesante que ofrece características de gama alta como su pantalla, diseño, carga rápida o cámaras a un precio adecuado, gracias a que actualmente se encuentra en promoción en la Gran Barata de Liverpool.

Este modelo se consolida como uno de los celulares más destacados de Motorola desde 2025 y mantiene su relevancia como una de las mejores opciones también en 2026.

Este smartphone de gama alta destaca por su pantalla vibrante y capacidad de almacenamiento generosa, ideal para usuarios exigentes que buscan rendimiento en fotografía, gaming y multitarea. La oferta ya está vigente en la tienda en línea de Liverpool y te recomendamos aprovecharla, a continuación todos los detalles.

Características del Motorola Edge 50 Pro

CÁMARA DE CALIDAD: Disfruta de fotos de alta calidad en cualquier situación con la cámara trasera de 50MP, estabilización óptica y enfoque automático. Además, la cámara frontal de 50MP asegura los mejores selfies.

MÁS MEMORIA Y FUNCIONAMIENTO MÁS RÁPIDO: Gracias al procesador Snapdragon 7 Gen 3 de ocho núcleos y la memoria RAM de 12GB, tendrás más potencia para jugar, transmitir videos y usar las funciones avanzadas de fotografía. Además, cuenta con 512 GB de memoria interna.

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN: Quedarte sin batería es cosa del pasado. El Moto Edge Pro tiene una potente batería de 4.500 mAh con excelente autonomía y carga rápida, lo que te permite trabajar y jugar durante más tiempo sin necesidad de recargarlo.

SONIDO Y PANTALLA DE ALTA DEFINICIÓN: Vive una experiencia visual y auditiva de nivel superior con colores de calidad cinematográfica y sonido multidimensional Dolby Atmos. Experimenta la calidad del cine en tu mano con su pantalla pOLED de 6.7” sin bordes y 144 HZ.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA: Disfruta de un teléfono ligero con 5G para una rápida navegación y descarga. Además, cuenta con la novedosa tecnología Ready For con la que podrás conectar el teléfono a la televisión y jugar o utilizar tus aplicaciones en una pantalla grande. Con sistema operativo Android 14 para un desempeño más confiable y fluido.

Precio del Motorola Edge 50 Pro

Ahora está disponible en remate desde $8,200 pesos, con opción de hasta 6 meses sin intereses de $1,366.67 mensuales. Esta rebaja representa un atractivo para quienes buscan actualizar su teléfono con características de gama alta. Puedes obtener la oferta en este enlace .

