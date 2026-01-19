La tierna colección de Winnie Pooh que lanzó Disney por los 100 años del personaje

¡Es Winnie Pooh, un curioso osito de algodón relleno! Disney nos dio en el cora con el lanzamiento de una colección que derrama miel con la que celebra los primeros 100 años de nuestro oso de peluche favorito.

Esta nueva colección cuenta con 70 piezas que rinden homenaje a uno de los personajes más queridos de la historia y a todos sus amigos, Tigger, Burro, Conejo, Búho, Pigglet, entre otros.

Disney celebra 100 años de Winnie Pooh con nueva colección

La nueva colección Winnie Pooh de Disney fue presentada como parte de los festejos por el centenario del personaje creado por A. A. Milne, y destaca por su diseño nostálgico inspirado en las ilustraciones clásicas que marcaron la infancia de millones de personas alrededor del mundo. Disney apostó por colores suaves, detalles vintage y materiales que elevan el valor coleccionable de cada pieza.

Celebrate 100 Years of Winnie the Pooh with these new arrivals! 🍯https://t.co/1HVgqn7xdd pic.twitter.com/psVZgrWz5d — Disney Store (@disneystore) January 12, 2026

Si eres fan del osito Pooh o buscas un regalo con valor emocional, esta colección es una oportunidad única para celebrar su legado. Al final, más que objetos, se trata de piezas que nos recuerdan por qué Winnie Pooh sigue ocupando un lugar especial en el corazón de tantas personas y tantas generaciones, incluso después de 100 años.

¿Qué incluye la nueva colección de Winnie Pooh de Disney?

La colección Disney Winnie the Pooh 1977, como algunos fans la identifican por su estética clásica, está compuesta por 70 piezas, entre las que destacan:

Peluches coleccionables de Winnie Pooh

Ropa y accesorios con diseños exclusivos

Tazas, termos y artículos para el hogar

Papelería, mochilas y objetos decorativos

Si eres fan de Winnie Pooh, te recomendamos que prepares la cartera, porque la colección que celebra los 100 años del osito amante de la miel ya está disponible en la Disney Store y otras tiendas participantes en México desde el 15 de enero.

¿Dónde está la Disney Store en México?

La Disney Store en México se encuentra en el segundo piso del Centro Comercial Perisur, en la Ciudad de México.

Dirección: Anillo Periférico Sur 4690 , colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán.

, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán. Horario: De 11:30 am hasta las 9:00 pm todos los días.

