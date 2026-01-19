Blue Monday 2026: Ciencia explica por qué el “día más triste del año” es un mito

Cada mes de enero, el llamado Blue Monday vuelve a colocarse en la conversación pública como el supuesto día más triste del año. La fecha suele ubicarse en el tercer lunes de enero y se asocia con desánimo, estrés y baja motivación.

Sin embargo, especialistas y organismos científicos coinciden en que esta idea no tiene sustento académico, ya que responde más a una estrategia de mercadotecnia que a un fenómeno psicológico comprobado.

¿Qué es el Blue Monday y de dónde surge el concepto?

El término apareció en 2005, cuando el psicólogo británico Cliff Arnall difundió una fórmula que, supuestamente, combinaba factores como el clima, las deudas posteriores a Navidad, el tiempo transcurrido desde las fiestas y el abandono de los propósitos de Año Nuevo.

Con esa ecuación se concluyó que el tercer lunes de enero sería el día más deprimente del año; no obstante, con el paso del tiempo se supo que la fórmula no fue publicada en ninguna revista científica, no pasó por revisión de pares y fue creada en el marco de una campaña publicitaria para promover viajes en temporada baja.

La ciencia desmiente el Blue Monday

Diversos psicólogos y divulgadores científicos han señalado que las emociones no pueden medirse con una ecuación universal. Factores como el estado de ánimo, la tristeza o la motivación dependen de contextos personales, sociales, culturales y económicos, por lo que no es posible establecer un día “objetivamente” más triste para toda la población.

Sitios de verificación de datos como Snopes han calificado al Blue Monday como un mito, subrayando que no existe evidencia estadística que respalde un aumento generalizado de depresión o tristeza en una fecha específica del calendario.

Enero difícil, pero no por un solo día

Especialistas aclaran que, aunque el Blue Monday no sea real, sí existen factores reales que pueden afectar el ánimo en enero. Entre ellos están el regreso a la rutina laboral y escolar, el impacto económico tras las fiestas y, en algunos países, la menor exposición a la luz solar.

Incluso, organismos de salud mental como el Instituto Nacional de Salud Mental (NIGH, por sus siglas en inglés) reconocen que algunas personas pueden experimentar trastornos afectivos estacionales , pero estos se desarrollan a lo largo de semanas o meses, no en un solo día.

La importancia de hablar en serio de salud mental

Expertos advierten que insistir en el Blue Monday puede trivializar la conversación sobre la salud mental. La tristeza persistente, la ansiedad o la depresión no dependen de una fecha y requieren atención profesional, apoyo social y políticas públicas de prevención.

En ese sentido, psicólogos recomiendan aprovechar la popularidad del término para promover el autocuidado, la búsqueda de ayuda y la empatía, dejando claro que el “día más triste del año” no existe, pero el bienestar emocional sí debe tomarse en serio más allá de una fecha.

