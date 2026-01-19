Arma la PC Gamer más económica de 2026 en México: ideal para Fortnite y Call of Duty

Encontrar el equilibrio entre precio y rendimiento es el "santo grial" de la tecnología. Para este 2026, la estrategia para ensamblar la PC Gamer más económica no se trata de comprar piezas desechables, sino de elegir una plataforma de calidad que permita jugar hoy y potenciar su rendimiento mañana. El modelo sugerido, conocido como "Alfa PC", demuestra que no es necesario sacrificar estabilidad por ahorrar dinero.

La base de este equipo se centra en la plataforma AM4. Aunque existen generaciones más nuevas, el procesador Ryzen 5 (con un costo de entre 2200 y 2800 pesos) sigue siendo el rey de la gama de entrada. Sus gráficos integrados son sorprendentemente capaces, permitiendo ejecutar títulos competitivos sin necesidad de una tarjeta de video dedicada desde el primer día.

Las claves de una buena PC Gamer: Potencia Ryzen y seguridad energética

El secreto de este ensamble radica en la tarjeta madre B550M (opciones de Asus o MSI). Invertir entre 1500 y 2000 pesos en esta pieza es vital, ya que ofrece cuatro ranuras para memoria RAM y puertos M.2, garantizando una plataforma estable para actualizaciones futuras.

Sin embargo, el componente que asegura la longevidad de tu inversión es la fuente de poder XPG Pylon de 550W. A diferencia de los equipos preensamblados baratos, esta fuente es confiable y segura, diseñada para soportar hardware mucho más potente sin riesgo de dañar tus piezas. Acompañando esto, se sugiere un gabinete como el NX200M de Antec, que ya incluye ventilación y un frente de malla para mantener temperaturas óptimas.

De los gráficos integrados a correr Warzone con fluidez

En su configuración base, "esta PC es una bestia para eSports" asegura Random Access en su publicación de YouTube. Las pruebas de rendimiento arrojan un promedio de 113 FPS en Fortnite y 76 FPS en Rocket League, ideal para aprovechar monitores de 180 Hz como el AOC 24G4.

Lo más atractivo es su ruta de actualización. Sin cambiar la fuente de poder, puedes agregar posteriormente una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4060 o AMD Radeon RX 7600. Esta mejora es la que transformará tu equipo, permitiéndote jugar títulos exigentes como Call of Duty, Warzone y Cyberpunk con alta calidad gráfica. Además, si te interesa el streaming, la plataforma soporta el salto a un Ryzen 7 5700X.

La lista de componentes recomendados para este ensamble:

• Procesador: Ryzen 5 (Generación AM4) con gráficos integrados.

• Tarjeta Madre: B550M (Asus o MSI Pro-VDH) con 4 slots de RAM.

• Memoria RAM: 16 GB DDR4 (expandible a 32 GB).

• Almacenamiento: 1 TB M.2 recomendado.

• Fuente de Poder: XPG Pylon 550W (Certificada y segura).

• Gabinete: Antec NX200M (con ventiladores incluidos).

• Mejora Futura Sugerida: Tarjeta gráfica RTX 4060 o RX 7600