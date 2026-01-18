HBO estrena “El Caballero de los Siete Reinos”, el spin off de Game Of Thrones que será más breve de lo esperado

La serie de "El Caballero de los Siete Reinos" ocurre, aproximadamente, 100 años antes de Game Of Thrones , con una historia en la que regresaremos a Westeros y en la que HBO buscará que los millones de fanáticos de este mundo vuelvan a seguir con pasión los nuevos capítulos cada semana.

Este domingo 18 de enero tenemos el gran estreno de El Caballero de los Siete Reinos y, si es tan buena como promete, podría convertirse en una de las grandes tendencias de este 2026.

¿De qué trata El Caballero de los Siete Reinos?

La Casa Targaryen era la encargada de reinar todo el continente, y en esta serie seguiremos de cerca a Duncan, quien sueña con convertirse en un caballero del reino y estar al servicio de alguna de las casas de Westeros.

En su aventura conoce a Egg, un niño que será su fiel escudero. El camino de Duncan no será sencillo, pero, como sabemos por Game of Thrones, acaba por convertirse en un caballero legendario, considerado como uno de los más fuertes e imponentes en la historia.

Fechas y horas de estreno de los capítulos de El Caballero de los Siete Reinos en HBO

Como ya es una tradición para HBO Max , los capítulos de su serie estelar se estrenarán cada domingo a las 9:00 de la noche (tiempo de México). Las fechas son las siguientes:



18 de enero

25 de enero

1 de febrero

8 de febrero

15 de febrero

22 de febrero (final)

Sí, será una miniserie, con solo seis capítulos que no tendrán una duración no mayor a los 40 minutos, por lo que será muy fácil de ver y, al ser tan corta en comparación con otras producciones, se esperan grandes escenas sin necesidad de esperar.

Yo dije enero sorpréndeme y enero me trajo el estreno de una nueva serie del universo de Game of Thrones.

Anoten la fecha y hora que ya llega #ElCaballerodelosSieteReinos a HBO Max. 🔥 pic.twitter.com/q11mKo2PXw — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) January 17, 2026

