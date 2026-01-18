Ex de Nodal comparte románticas fotos inéditas de su noviazgo con el cantante

Christian Nodal es uno de los cantantes más populares en la actualidad pero también sus múltiples romances lo han convertido en uno de los famosos más polémicos. Y son precisamente fotos con un viejo amor, lo que vuelve a convertir al intérprete de música regional en tendencia.

Y no, no se trata de Belinda, ni tampoco de la madre de la hija de Nodal, Cazzu, sino del primer amor del cantante, una joven con la que tuvo un tierno noviazgo durante sus años de bachillerato. Te contamos los detalles de esta historia.

Lisa Fernanda Macías comparte fotos inéditas de su romance con Nodal. |Instagram | Lisa F. Macías

Ex de Nodal comparte fotos su romance con Nodal en 2016

A partir de enero de 2026, un nuevo trend en redes sociales ha ganado popularidad. Se trata de revivir los mejores sucesos de su vida que hayan ocurrido hace 10 años. Es por eso, que Lisa Fernanda Macías, ex novia de la adolescencia de Nodal, no perdió oportunidad para publicar en su cuenta oficial de Instagram, fotografías inéditas de su romance juvenil con el ahora esposo de Ángela Aguilar.

En las imágenes se ve a dos jóvenes de preparatoria con uniforme escolar disfrutar de momentos en su escuela en los que se les ve muy enamorados. En un video que compartió la influencer se puede ver que no se separaban ni en el salón de clases, pues él se sentaba detrás de ella. El momento que según Lisa, forma parte del archivo: "esto nunca se subió", muestra el divertido momento en el que él le canta una canción y le pide un beso, que ella no aceptó darle.

Así lucían enamorados Lisa y Christian Nodal en 2016.|Instagram | Lisa F. Macías

Además de lo jóvenes y enamorados que lucen, las imágenes que compartió Lisa llamaron la atención de los internautas y fans del cantante, porque en ellas se puede apreciar cómo lucía el Christian Nodal cuando aún no se tatuaba la cara.

¿Por qué terminaron Lisa y Christian Nodal?

En una de las fotografías que compartió Lisa Fernanda Macías, se puede ver a los dos tórtolos disfrutar de momentos a solas, mientras posan para una foto en la que se puede observar el cariño que se tenían en 2016; sin embargo, este romance también terminó por una infidelidad.

Tal y como la influencer los ha confesado en entrevistas pasadas, tras descubrir la traición de su primer amor, ella decidió terminar la relación. Fue entonces, que Christian Nodal le escribió uno de sus más famosos temas “Te fallé”.

