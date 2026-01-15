Spotify aumentará precios de sus planes premium en Estados Unidos

Spotify anunció que aplicará un aumento de los precios de sus suscripciones premium en Estados Unidos a partir del próximo ciclo de facturación de febrero. La compañía informó que los suscriptores recibirán un correo electrónico con los detalles del ajuste y la fecha exacta de entrada en vigor según cada cuenta y planes.

It’s that time. Countdown Charts are here, and we’re celebrating new releases from @asvpxrocky, @ENHYPEN, and Madison Beer dropping this Friday 🔥 pic.twitter.com/qjf00jhIkn — Spotify (@Spotify) January 14, 2026

En el mercado estadounidense, el plan premium individual pasará de costar $11,99 a $12,99 dólares mensuales. El plan familiar subirá de $19,99 a $21,99 dólares, mientras que el plan dúo aumentará de $16,99 a $18,99 dólares al mes. En el caso de los estudiantes, la tarifa mensual se incrementará de $5,99 a $6,99 dólares. Aunque Spotify no detalló todos los valores en su anuncio oficial, su sitio web ya refleja las nuevas tarifas para los usuarios de Estados Unidos.

Los nuevos valores implican aumentos de entre uno y dos dólares mensuales, según el tipo de plan. Spotify explicó que estos cambios buscan sostener una relación equilibrada entre precio y valor, en un contexto de ampliación de su oferta de contenidos, que incluye audiolibros, videos y nuevas funciones vinculadas a podcasts.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué Spotify vuelve a subir sus tarifas?

Spotify señaló previamente a sus inversores que los ajustes de precios, junto con medidas de reducción de costos, contribuyeron a mejorar sus márgenes y rentabilidad. En su último informe trimestral, la compañía destacó un crecimiento interanual del 12% en suscriptores pagos, que alcanzaron los 281 millones.

Ese crecimiento impulsó un aumento del 12% en los ingresos, que llegaron a 4.300 millones de euros, equivalentes a unos 5.000 millones de dólares, de acuerdo con el reporte financiero más reciente.

¿Cómo impactan los aumentos en la estrategia de expansión de Spotify?

Analistas del sector estiman que un aumento de precios en Estados Unidos podría generar cientos de millones de dólares adicionales en ingresos anuales. La noticia coincide con la expansión de la plataforma, que recientemente lanzó videos musicales en Estados Unidos y Canadá tras un acuerdo de licencia por derechos audiovisuales ampliados con la National Music Publishers’ Association.

Este ajuste representa el tercer aumento de precios que la plataforma aplica en el país en los últimos tres años, luego de los incrementos registrados en julio de 2023 y julio de 2024.