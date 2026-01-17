Martí remata tenis de las marcas más importantes con descuentos que llegan al 60%

En pleno enero, cuando muchos buscan renovar su clóset sin vaciar la cartera, Martí lanzó una liquidación de temporada que ha llamado la atención de quienes siguen de cerca las ofertas en tenis en oferta.

La cadena confirmó que sí está rematando tenis de marcas reconocidas internacionalmente con descuentos que alcanzan el 60%, especialmente en modelos de Reebok, Adidas, Pumas, Nike, Skechers y Under Armour.

En qué consiste la promoción de tenis con descuentos en Martí

Estas promociones en calzado forman parte de las tradicionales “Rebajas de Enero”, una estrategia comercial para deshacerse del inventario de temporadas anteriores y abrir espacio a las nuevas colecciones. Lo que sorprende es que, esta vez, los descuentos no se limitan a marcas desconocidas: están incluidas principales firmas, aunque los porcentajes más altos —justo ese 60%— se concentran en ciertos modelos específicos.

Además, si compras desde la app de Martí o te registras en su boletín, puedes sumar un 10% o 20% extra sobre el precio ya rebajado, lo que hace que algunos pares queden en precios difíciles de encontrar en otras tiendas.

Los 10 modelos de tenis recomendados en descuentos

Para orientar a los lectores, aquí van los calzados a seguir con descuento del 60%:



Adidas Casual Bubblecomfy Bebé ($280.00): Ideal para los primeros pasos, con suavidad extrema.

Ideal para los primeros pasos, con suavidad extrema. Reebok Casual Prime Set ($519.60): Un tenis blanco clásico a un precio muy accesible.

Un tenis blanco clásico a un precio muy accesible. Reebok Casual NPC II ($679.60): Estilo duradero y versátil para el día a día.

Estilo duradero y versátil para el día a día. Reebok Royal Glide Ripple ($679.60): Suela con mejor agarre en calles urbanas.

Suela con mejor agarre en calles urbanas. Under Armour Apparition Tech ($1,119.60): El mayor ahorro en pesos: $1,679.40 menos que su precio original.

El mayor ahorro en pesos: $1,679.40 menos que su precio original. Reebok Casual Court Advance ($699.60): Diseño retro inspirado en el tenis, perfecto para looks casuales.

Diseño retro inspirado en el tenis, perfecto para looks casuales. Puma Casual Match Star Hombre ($719.60): Silueta limpia, ideal con jeans o ropa casual.

Silueta limpia, ideal con jeans o ropa casual. Reebok Casual Club C Grounds Mujer ($759.60): Modelo vintage muy buscado, con ahorro superior a los $1,100.

Modelo vintage muy buscado, con ahorro superior a los $1,100. Nike Casual Promina Mujer ($989.40): Ligero, moderno y cómodo para caminar.

Ligero, moderno y cómodo para caminar. Reebok Casual Court Advance Mujer ($699.60): Tecnología DMX Microbubbles para mayor comodidad y estabilidad.

Las ofertas están disponibles tanto en tiendas físicas como en línea, aunque el catálogo puede variar según la ubicación. Si andas en busca de un par nuevo sin gastar de más, vale la pena revisar antes de que se agoten los tamaños o terminen las existencias.

