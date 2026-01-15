Liverpool está rematando al 50% unos tenis de mujer Tommy Hilfiger y el precio es sorprendente

Si estás buscando un par de tenis que combine estilo casual con comodidad para el día a día, Liverpool tiene una oferta que podría llamarte la atención: los tenis para mujer de Tommy Hilfiger están ahora con un 50% de descuento, pasando de $1,999 a solo $999.50 MXN .

Estos tenis destacan por su diseño minimalista en color blanco, fabricados en material textil similar al de los clásicos tenis tipo Converse. Son ideales para quienes buscan un calzado ligero, sin complicaciones, y que vaya bien tanto con jeans como con vestidos informales. Aunque no tienen resistencia al agua, su apariencia limpia y sencilla los convierte en una opción popular entre quienes prefieren un look fresco y juvenil.

Características de los tenis para mujer de Tommy Hilfiger en oferta

Según las reseñas en la página de Liverpool, los usuarios los describen como de “estética divina” y bastante cómodos. No obstante, algunos compradores advierten que el material se ensucia con facilidad y que el ajuste puede variar: en ciertos casos, la talla corre un poco chica o grande dependiendo de la forma del pie. Por eso, desde la tienda recomiendan revisar con atención la guía de tallas antes de comprar.

¿Qué incluye esta oferta en Liverpool?

Descuento aplicado directamente: ya aparece el precio final de $999.50 MXN en la página.

Opciones de pago flexibles:

Hasta 9 meses sin intereses si usas tarjeta Liverpool. Hasta 6 meses sin intereses con otras tarjetas de crédito. También puedes pagar en una sola exhibición con Presupuesto Liverpool o cuenta corriente.

Envío gratis a todo el paí s, aunque actualmente hay disponibilidad limitada en algunas tallas.

s, aunque actualmente hay disponibilidad limitada en algunas tallas. Click & Collect: si prefieres recogerlos en tienda, puedes hacerlo en pocas horas siempre que haya stock en tu sucursal más cercana.

Es importante mencionar que, al momento de consultar, varias tallas ya no están disponibles para envío a domicilio. Por eso, lo más práctico es ingresar tu código postal en la página de Liverpool para verificar si los tenis están listos para entrega en tu zona o si puedes pasar a recogerlos en una tienda cercana.

Esta oferta forma parte de las liquidaciones de temporada que Liverpool suele lanzar para renovar inventario, y el precio de menos de mil pesos por un par de tenis de una marca internacional como Tommy Hilfiger sí resulta sorprendente —sobre todo si buscas calidad y diseño sin gastar de más.

