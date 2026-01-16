La cuponera de Sam’s Club ofrece un kilo de café de calidad por menos de $300 pesos

En plena “Cuesta de Enero”, cuando muchos mexicanos ajustan su presupuesto tras los gastos decembrinos, Sam’s Club lanzó una promoción que ha llamado la atención de amantes del buen café: tres variedades de café tostado y molido Member’s Mark están disponibles a 296 pesos el kilo, es decir, por menos de 300 pesos.

La oferta forma parte del catálogo vigente del 7 de enero al 2 de febrero de 2026 y se enmarca en una estrategia para aliviar el bolsillo con productos de uso diario.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El kilo de café de calidad, a menos de 300 pesos, en Sam´s Club

Entre las opciones destacan tres perfiles distintos, pensados para distintos gustos y momentos del día:



Espresso: Ideal para quienes buscan un café intenso y con cuerpo, perfecto para preparar en cafeteras italianas o máquinas espresso. Su tueste oscuro le da ese sabor robusto que muchos prefieren en las mañanas.

Ideal para quienes buscan un café intenso y con cuerpo, perfecto para preparar en cafeteras italianas o máquinas espresso. Su tueste oscuro le da ese sabor robusto que muchos prefieren en las mañanas. Tres Regiones: Una mezcla que combina granos de Chiapas, Veracruz y Puebla. Ofrece un equilibrio entre acidez, aroma floral y notas ligeramente dulces, representando lo mejor del café mexicano en una sola bolsa.

Una mezcla que combina granos de Chiapas, Veracruz y Puebla. Ofrece un equilibrio entre acidez, aroma floral y notas ligeramente dulces, representando lo mejor del café mexicano en una sola bolsa. Descafeinado: Dirigido a quienes disfrutan del ritual del café pero evitan la cafeína por la noche o por recomendaciones médicas. Conserva el sabor del café tradicional sin el efecto estimulante.

A diferencia del café soluble —como el Nescafé Clásico, que cuesta 479 pesos el kilo, o las versiones regulares y descafeinadas de 300 gramos a 198 pesos—, estos productos de Member’s Mark son cafés tostados y molidos, lo que implica un proceso más cercano al grano original y suele traducirse en un aroma y sabor más auténticos.

Vale la pena notar que también está disponible una opción premium dentro del mismo catálogo: el Café Tostado y Molido Colombiano Member’s Mark, a 376 pesos el kilo. Pero para quienes buscan calidad sin salirse del presupuesto, las tres variedades mencionadas ofrecen una relación precio-calidad difícil de encontrar en otros supermercados durante esta temporada.

Con esta oferta, Sam’s Club apunta a un segmento de consumidores que valora tanto el ahorro como la experiencia cotidiana del café en casa, sin necesidad de recurrir a cadenas especializadas ni pagar precios elevados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.