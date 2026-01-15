Noruega anuncia vacantes de trabajo con salario mensual desde 3 mil euros

Noruega es uno de los países con mejor calidad de vida en el mundo y acaba de publicar miles de vacantes buscando trabajadores extranjeros dispuestos a viajar y aprender su idioma una vez que hayan llegado.

Hay trabajos para todo tipo de talentos, desde el sector salud, industria, construcción, hostelería, trabajos técnicos e incluso para profesionales especializados en diferentes áreas. Lo más atractivo es su salario, que va desde los tres mil euros (más de 61 mil pesos mexicanos) y que puede ser mucho mayor según la experiencia.

Vacantes en Noruega: Sectores y salarios

Hay miles de trabajos que han optado por buscar personas en el extranjero luego de que los mismos ciudadanos de Noruega no se encuentren interesados en realizarlos, a pesar de ofrecer salarios competitivos y jornadas reguladas.

Algunas de las vacantes que podemos encontrar disponibles son para trabajos como:



Enfermeros

Médicos

Personal de cuidados a domicilio

Electricistas

Soldadores

Mecánicos

Operadores de maquinaría

Cocineros

Camareros

Personal de hotelería

Ingenieros

Técnicos industriales

Conductores

Personal de almacén

Uno de los puntos más atractivos es que la mayoría de las vacantes no exigen el dominio del noruego. De hecho, solo pide a los trabajadores tener la disposición de familiarizarse con el idioma una vez que hayan comenzado sus funciones, con el objetivo de que puedan quedarse durante mucho tiempo.

¿Cómo aplicar a las vacantes en Noruega?

Las vacantes oficiales las podemos encontrar a través del portal de trabajos en Europa de "EURES". El procedimiento es el siguiente:



Registrarse en el portal EURES

Buscar las ofertas en Noruega

Tener listo el CV en inglés

Postularse directamente a las vacantes que sean de interés

Según sea el caso, cumplir con los procesos de selección en línea

Cabe destacar que en la mayoría de los casos serán los mismos trabajadores los que tengan que cubrir sus gastos de traslado y conseguir hospedaje.

