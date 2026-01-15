Office Depot pone en oferta Radio vintage Select Sound Klaxon BT1010

La Radio Bocina Select Sound Klaxon Negro (modelo BT1010) se encuentra en oferta con 30% de descuento en Office Depot, al pasar de 749 a 524.30 pesos. La promoción del aparato vintage aplica en línea y busca atraer a consumidores interesados en dispositivos de audio funcionales con diseño clásico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El producto destaca dentro del segmento de radio vintage por integrar conectividad Bluetooth y radio FM en un formato compacto. Su propuesta responde a una tendencia de mercado que revaloriza lo retro sin renunciar a la tecnología actual.

Diseño y estilo

La BT1010 retoma la estética de las radios de los años cincuenta con acabado negro y perillas analógicas. Este enfoque conecta con usuarios que priorizan la apariencia como parte de la experiencia de consumo.

Especialistas en tendencias señalan que el diseño vintage agrega valor emocional, lo que amplía su atractivo más allá del uso funcional.

Principales características técnicas

El equipo ofrece Bluetooth con alcance de hasta 10 metros, radio FM analógica, entrada USB y AUX. También incorpora batería recargable y altavoz integrado.

Estas funciones permiten un uso versátil en casa, oficina o exteriores, lo que refuerza su competitividad frente a bocinas modernas sin radio.

¿Qué incluye?

La compra contempla, la caja donde viene la radio bocina Select Sound Klaxon Negro, junto con su cable de carga. UPC: 7500462428341. Este paquete simplificado facilita su uso inmediato y reduce costos adicionales para el usuario.



Opciones y facilidades de pago

Tarjetas de crédito y débito, American Express

PayPal, transferencias y pago contra entrega

Diferir pagos en quincenas

Beneficios extra para miembros Office Depot Premium

Estas facilidades amplían el acceso a un público más amplio.

Envío y disponibilidad

Envío exprés a domicilio

Recoge en tienda

Envíos gratis con Office Depot Pro

La logística flexible mejora la experiencia de compra y acelera la adopción del producto.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.