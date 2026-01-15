La historia de la oficial de policía que no abandonó a un motociclista accidentado y se ha vuelto viral

Los accidentes ocurren todos los días, y mucho más en la Ciudad de México ( CDMX ) donde transitan millones de personas. Estamos acostumbrados a ver escenas trágicas, algunas acompañadas de poca empatía e incluso inhumanas; es por eso que las acciones desinteresadas deben celebrarse, y es por eso que una oficial de policía se hizo viral por cuidar de un motociclista herido.

Es cierto, tal como se menciona en la publicación que se hizo viral, lo que ella hizo no viene en ningún manual de policía, pero eso no la detuvo a demostrar su empatía y hacer todo lo posible por cuidar la salud de la persona accidentada.

Policía se hace viral por cuidar a motociclista accidentado

Una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) de la Ciudad de México (CDMX) cuidó a un motociclista herido, luego de haber sufrido un accidente de tránsito. En lugar de dejarlo en el suelo y esperar a que llegaran los equipos de emergencia (como ocurre la mayoría de las veces), se encargó de acompañar y tranquilizar al motociclista.

No había cámaras, no había transmisión en vivo para redes sociales, solo una situación de la vida real en donde una policía realmente fue la heroína para una persona. El caso se hizo viral y sus acciones fueron reconocidas, descritas como una enorme calidad humana y amor al prógimo.

"Gracias por demostrar que todavía hay policías que sirven con el corazón", escribieron algunos en los comentarios. Todo como una pequeña, pero alentadora historia, que nos recuerda lo terrible que es haber normalizado el caos y la violencia como algo que ocurre todos los días en la ciudad .

En la CDMX, esta oficial hizo algo que no viene en ningún manual:no abandonó a un motociclista que sufrió un percance.

Se quedó con él todo el tiempo, lo tranquilizó, lo cuidó y esperó la llegada de la ambulancia asegurándose de que estuviera bien.@SSC_CDMX @UCS_GCDMX @PabloVazC pic.twitter.com/PyJ0dHnstD — Madeel IZG (@IzgMadeel) January 14, 2026

