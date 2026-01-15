Descuentazo de más de 7 mil pesos en el iPhone 16 de 128GB en color ultramarino y cámara de 48MP
¡Inicia el 2026 con un celular nuevo! En adn Noticias te presentamos todos los detalles de este dispositivo Apple de gama alta.
Liverpool lanzó una atractiva oferta para quienes buscan renovar su smartphone a menor precio. La tienda departamental puso en remate el iPhone 16 de 128GB con pantalla Super Retina XDR en versión reacondicionada, con un descuento significativo frente a su precio original.
Precio del iPhone 16 de 128GB en Liverpool
El equipo, que anteriormente se vendía en 22,199 pesos, ahora puede adquirirse por 14,899 pesos, lo que representa un ahorro de 7,300 pesos para los consumidores. Además, Liverpool ofrece la posibilidad de pagarlo hasta en seis meses sin intereses, con mensualidades de 2,483.17 pesos.
Los productos reacondicionados suelen pasar por procesos de revisión y certificación para garantizar su correcto funcionamiento, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan calidad a un precio más accesible.
Caracteristicas del iPhone 16 de 128GB
- Pantalla: Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, resolución de 2556 x 1179 píxeles, Dynamic Island, brillo máximo de 2000 nits (HDR), True Tone y amplia gama de colores.
- Rendimiento: Chip A18 Bionic y 8GB de RAM, ofreciendo velocidad para tareas diarias y exigentes.
- Cámaras: Sistema de doble cámara avanzada (principal y ultra gran angular) con grabación 4K Dolby Vision, y cámara frontal TrueDepth de 12 MP con Face ID.
- Diseño y Materiales: Aluminio, pantalla Ceramic Shield y parte trasera de vidrio, con resistencia IP68 (agua y polvo).
- Batería: Hasta 22 horas de reproducción de video, con carga rápida USB-C y MagSafe inalámbrica.
- Software y Funciones: iOS 18, Apple Intelligence (IA), Botón de Acción personalizable, Siri avanzado, Apple Pay, Modo Cine.
- Almacenamiento: 128 GB (opción base), suficiente para uso básico pero puede quedarse corto para contenido multimedia pesado.
- Conectividad: 5G, Wi-Fi 6E, GPS, doble eSIM.
