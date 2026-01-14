Precios de remate: Bodega Aurrera y el Tianguis de Mamá Lucha sorprenden con ofertas hasta este jueves 15 de enero

México vive una semana de verdaderas gangas en los pasillos de Bodega Aurrera, gracias al regreso del ya conocido Tianguis de Mamá Lucha. Hasta este jueves 15 de enero de 2026, las tiendas de la cadena —tanto físicas como en línea— ofrecen precios que han llamado la atención de quienes buscan abastecer su despensa sin gastar de más.

El enfoque de esta edición está en lo esencial: frutas, verduras y proteínas básicas a costos que difícilmente se encuentran fuera de un mercado tradicional. Y es que, según los folletos promocionales, productos como el jitomate saladet, el plátano chiapaneco y el pepino están disponibles a $14.50 el kilo, un precio que muchos calificarían como “de antes”.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lo que más destaca en el Tianguis de Mamá Lucha

Entre los productos con mayor ahorro, sobresalen los siguientes:



Jitomate Saladet, plátano Chiapas y pepino: todos a $14.50 el kilo

Pollo entero: $39.00 el kilo

Pierna con muslo (corte americano): $38.00 el kilo

Aguacate Hass en malla (aprox. 600 g): $28.90

Molida especial 80/20: $108.00 el kilo

Pizza entera (varios sabores): $79.00 por pieza

Gelatina de mosaico (vaso individual): $10.00

Además, hay opciones prácticas para quienes buscan comodidad sin sacrificar el bolsillo: paquetes de donas por $25, pan de caja blanco por $20 y nuggets de pollo a $40 el medio kilo.

¿Por qué importa esta promoción?

En un contexto donde los precios de la canasta básica siguen siendo un tema sensible, iniciativas como el Tianguis de Mamá Lucha logran generar un impacto inmediato en el gasto familiar. No se trata de artículos de lujo ni de productos gourmet, sino de lo que realmente se consume día a día en millones de hogares mexicanos.

Vale la pena recordar que, aunque los precios anunciados aplican en la mayoría de las sucursales, pueden haber ligeras variaciones según la ubicación o disponibilidad. Por eso, siempre es recomendable revisar el catálogo local antes de hacer la lista de compras.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.