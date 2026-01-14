PlayStation 5 Slim y Call of Duty: Black Ops 6 llega con un descuento histórico en Walmart

¡Atención amantes del gaming! Walmart tiene una promoción impactante para quienes aman jugar videojuegos de combate táctico y de alta velocidad. En la tienda virtual ya se puede encontrar el PlayStation 5 Slim y Call of Duty: Black Ops 6 de 1TB, a tan solo 10 mi 199 pesos.

Esta joya, que se comercializa en 14 mil 999 pesos, ahora ya se vende en cuatro mil pesos menos en Walmart, lo que representa una disminución significativa y una oferta que no se puede dejar de lado.

¿Cómo comprar el PlayStation 5 Slim?

Con el descuento de 4 mil pesos, PlayStation 5 Slim y Call of Duty: Black Ops 6 se ha posicionando como una de las mejores promociones en Walmart. Para facilitar la adquisición, la tienda ha habilitado opciones de financiamiento de hasta 15 meses sin intereses, con cuotas mensuales de apenas 679.93 pesos.

La consola PS5 Slim Digital tiene un diseño estético, es ligera y compacta. Tiene 1TB de almacenamiento SSD, lo que permite que los jugadores tengan el espacio necesario para albergar la masiva instalación de Black Ops 6 y otros títulos.

Prescinde de la unidad de disco, apostando por un futuro 100% conectado a través de la PlayStation Store. El paquete incluye:

Consola PS5 Slim Digital de 1TB

Código de descarga para el juego completo Call of Duty: Black Ops 6

PlayStation 5 Slim y Call of Duty: Black Ops 6

Con Call of Duty: Black Ops los usuarios podrán experimentar la adrenalina de la Guerra Fría con gráficos en 4K nativo y una respuesta sensorial única gracias a los gatillos adaptativos.

Cómo comprar PlayStation 5 Slim y Call of Duty

Para aprovechar esta oferta, los usuarios pueden ingresar a la página correspondiente . El proceso es sencillo: añade al carrito, selecciona el método de pago (crédito para los MSI o débito/efectivo) y elege entre envío a domicilio o el servicio de Pickup para recoger en la sucursal más cercana en cuestión de horas.

